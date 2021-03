Voorburgse school helemaal dicht vanwege besmettingen, directeur maakt zich zorgen

Het aantal scholen waar leerlingen naar huis worden gestuurd vanwege een coronabesmetting neemt toe. Afgelopen week werden op elf scholen van scholenkoepel Lucas Onderwijs een of meer groepen naar huis gestuurd. Deze week gebeurde dat op 24 scholen van de onderwijsinstelling in de regio Den Haag.

'We wisten dat er een derde golf zat aan te komen. Maar dat het in een week zo snel zou oplopen, dat hadden we niet verwacht', zegt directeur Ewald van Vliet van het Lucas Onderwijs met tientallen basis- en middelbare scholen in de regio Den Haag. 'Ik maak me zorgen. En niet alleen ik, ook de leraren en de ouders.'

Van Vliet ziet dat er sinds de afgelopen week onverwacht veel groepen in quarantaine moeten, vertelt hij in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Dat is voor veel ouders een enorm geregel, die rekenen daar niet op. We hopen dat het niet zo doorgaat op deze manier.'

Basisschool Voorburg helemaal dicht

Vanwege het hoge aantal besmettingen is basisschool De Vijverhof in Voorburg deze week helemaal dicht. 'Daar liep het aantal besmettingen op tot boven de twintig. Het risico dat er meer besmet raken is te groot, daarom hebben we in overleg met GGD besloten om de school een week dicht te doen', zegt Van Vliet.

Voor leraren is het een zorgelijke ontwikkeling. 'Gelukkig hebben de meesten geen ernstige ziekteverschijnselen. Maar mensen met een zwakkere gezondheid maken zich wel zorgen. En veiligheid van onze medewerkers en leerlingen is het allerbelangrijkste', benadrukt Van Vliet.

Niet chaotisch

Gek genoeg is het niet chaotisch op zijn scholen. 'We zijn na een jaar wel ervaren geworden in hoe hiermee om te gaan. Bij de eerste signalen laten we testen, we passen ook sneltesten toe. En als iemand positief is, gaat gelijk die hele groep in quarantaine. We nemen geen enkel risico.'

Er zullen mensen zijn die zich afvragen of de basisscholen niet beter dicht hadden kunnen blijven. Van Vliet noemt dat een ingewikkelde afweging. 'Kinderen maandenlang niet naar school laten gaan is geen optie. Dat is voor de ontwikkeling van kinderen niet goed. Maar ook ouders gaven steeds meer signalen af dat thuiswerken en zorg voor de kinderen een ingewikkelde combinatie is. Maar dit is wel een kritisch moment: hoe lang houden we dit vol?'

Snel vaccineren

Volgens Van Vliet is er maar één oplossing om uit deze crisis te komen. 'We hopen dat alle leraren en alle ouders snel gevaccineerd gaan worden.' Verder doet het Lucas Onderwijs aan preventief testen. 'We hebben sneltesten tot onze beschikking en zodra we maar een vermoeden hebben passen we die toe. Is iemand positief dan sturen we hem of haar door naar de GGD. Maar dat leidt er ook toe dat we veel meer zien en er dus veel meer kinderen thuis komen te zitten.'

