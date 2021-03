Van mogelijke sluiting tot bod van 30 miljoen, hoe zat het ook alweer met Bronovo?

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) brengt op 29 december 2018 een verklaring naar buiten waarin staat dat de ziekenhuisgroep overweegt twee ziekenhuizen te sluiten of 'sterk uit te kleden'. Het gaat om het HMC Bronovo in Den Haag en het HMC Antoniushove in Leidschendam.

Het HMC verklaart dat het streven is om alle zorg op een paar plekken te centraliseren. Om die reden zijn eerder al meerdere afdelingen van het Bronovo verhuisd naar het HMC Westeinde. Er is eind 2018 nog niet besloten of het ziekenhuis daadwerkelijk dichtgaat. 'Op dit moment wordt gewerkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke toekomstscenario's voor de lange en korte termijn', stelt het HMC. Eind januari 2019 zal de beslissing vallen.

Petitie

Toch maakt het nieuws direct een hoop los. Er wordt een Facebookgroep opgericht en een petitie gestart voor het behoud van de ziekenhuizen. De petitie wordt ruim 30.000 keer getekend. Mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg. Ook wordt er een stichting opgezet: Stichting Houd Bronovo Open, die zich inzet voor het redden van het ziekenhuis.

Ook uit andere hoeken worden zorgen geuit. De gemeente Leidschendam-Voorburg zegt verrast te zijn door de mogelijke sluiting van HMC Antoniushoeve en noemt het 'zorgelijk'. De wethouders Zorg van de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg trekken uiteindelijk samen op om hun zorgen te uiten en duidelijkheid te vragen aan de ziekenhuisgroep.

Onrust en onzekerheid

Op 10 januari krijgt Omroep West een geheim rapport in handen dat is opgesteld in opdracht van de raad van bestuur van het HMC. Daarin staat dat het sluiten van HMC Bronovo en het concentreren van de zorg in HMC Westeinde en HMC Antoniushoeve financieel het gunstigst zal uitpakken voor het HMC. Het Bronovo gaat dus vrijwel zeker dicht, melden bronnen aan de NOS.

Ondertussen groeit de onrust onder ziekenhuismedewerkers. Vakbond CNV laat weten dat veel medewerkers van het HMC Bronovo vrezen voor hun baan. Meerdere medewerkers kloppen bij de vakbond aan, omdat ze bang zijn dat ze bij een sluiting van het ziekenhuis ontslagen zullen worden.

Spoeddebat en herinneringen ophalen

Een sluiting van het Bronovo lijkt dus onvermijdelijk. Omroep West haalt daarom in de week voor het besluit valt herinneringen op aan het ziekenhuis. Daar komen tientallen reacties op van zowel oud-medewerkers als patiënten. Zo vertelt de moeder van Imara over hoe het Bronovo de laatste wens van haar dochter vlak voor haar dood in vervulling liet gaan: ze trouwde in het ziekenhuis nog met haar grote liefde.

Imara trouwde dankzij het Bronovo vlak voordat ze overleed (Foto: familie Biesheuvel)

Het officiële besluit komt dichterbij. Er volgt een week daarvoor, op 17 januari, nog een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad. De belangrijkste conclusie van het debat is dat de gemeente Den Haag zich maximaal moet inzetten om de benodigde zorg in de wijk Benoordenhout in stand te zetten, ook als het Bronovo gesloten wordt. De SP pleit er in de raad voor dat de gemeente als eerste het recht op koop moet krijgen.

Het besluit: Bronovo dicht

En dan is het officieel. Het bestuur van het HMC maakt op 24 januari 2019 bekend dat het Bronovo Ziekenhuis uiterlijk 2024 de deuren sluit. Antoniushove in Leidschendam blijft open en het Westeinde wordt de hoofdvestiging van de ziekenhuisgroep. Het is volgens het bestuur te duur om alle drie de ziekenhuizen open te houden.

Datzelfde jaar gaat het Bronovo al in de weekenden dicht. 'HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg', zegt bestuursvoorzitter Paul Doop. 'Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar Antoniushove en Westeinde, waarna Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.'

Laatste Bronovo-baby

De onrust is nog niet voorbij. De aankondiging hakt erin bij veel medewerkers. De sluiting zorgt voor tranen bij een deel van het personeel. Ook zijn er zorgen over het verdwijnen van de spoedeisende hulp en is er onduidelijkheid over de huisartsenpost. In juni 2019 komt de laatste 'Bronovo-baby' ter wereld, de afdeling verloskunde verhuist daarna namelijk naar het Westeinde.

Orgito zag vrijdag het levenslicht | Foto: HMC

Ziekenhuizen in de omgeving zeggen voorbereid te zijn op mogelijk extra drukte door de sluiting van het ziekenhuis. En al snel blijkt dat sluiting van de spoedeisende hulp niet leidt tot extra drukte op de andere spoedeisende hulpposten. Wat wel leidt tot extra drukte is het coronavirus in 2020. Van meerdere kanten klinkt de oproep om gesloten afdelingen van het Bronovo te heropenen, maar dat gebeurt niet: volgens specialisten leidt dat namelijk niet tot meer ic-bedden.

Chris Oomen komt in beeld

In mei 2019 komt Chris Oomen, vertrekkend topman van zorgverzekeraar DSW, voor het eerst in beeld. Hij zegt dat hij de mogelijkheden aan het verkennen is om het ziekenhuis over te nemen, op verzoek van specialisten van het ziekenhuis. Hij wil dat het Bronovo een medisch centrum blijft.

Lange tijd blijft het stil. Tot deze donderdag, bijna twee jaar later, bekend wordt dat Oomen een bod van 30 miljoen heeft uitgebracht op het Bronovo Ziekenhuis. Het HMC heeft daarop laten weten dat het Bronovo niet te koop is. Een bestuursvoorzitter laat weten vast te houden aan de 'strategische koers' die vorig jaar door HMC is vastgesteld en reageert niet inhoudelijk op de plannen van Oomen.