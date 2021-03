Ramen ingegooid bij Haagse hindoetempel: 'Het is de zoveelste keer'

Volgens voorzitter Ramdhani werden de ruiten woensdag rond 15.00 uur ingegooid met een baksteen. 'We hebben camerabeelden van de dader, je ziet hem weglopen.' De hindoegemeenschap heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat de ruiten eruit zijn gegooid bij de tempel in de Haagse Schilderswijk. 'We zijn vaker doelwit. De vorige keer heeft het politieonderzoek niets opgeleverd. Daarom hebben we camera's opgehangen, die hebben we zelf bekostigd.'

Godsbeelden weggehaald bij raam

Ramdhani weet wel waarom de ruiten af en toe worden ingegooid. 'Achter het kapotte raam stond een hindoe-godsbeeld. Er zijn mensen die geen godsbeelden mogen vereren. We hadden de beelden na de vorige keer weggehaald bij de ramen, maar een vrijwilliger heeft toch weer een beeld neergezet en dan gebeurt dit.'

Foto: Facebook

In de tuin van de tempel staan ook meerdere hindoebeelden. 'Die moeten we beschermen, want ze worden bekogeld. Maar daar halen we ze niet weg, omdat het juist een beeldentuin is.' Ramdhani hoopt dat de politie de dader snel weet te vinden. 'Het zijn duidelijke camerabeelden.'

