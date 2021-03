Kersverse international Pinas wil voorbeeld zijn voor jonge Surinaamse voetballers

Woensdag maakte ADO-speler Shaquille Pinas zijn debuut voor het nationale elftal van Suriname. En meteen in zijn eerste wedstrijd scoorde de verdediger voor zijn land. Suriname won de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Kaaimaneilanden met 3-0. Voor Pinas ging een droom in vervulling.

Dankzij een wijziging in de regels mogen ook Nederlandse spelers met Surinaamse wortels voor het nationale elftal uitkomen, zonder dat ze hun paspoort verliezen. Vandaar ook dat bondscoach Dean Gorré naast Pinas een beroep kan doen op de oud-ADO-spelers Ramon Leeuwin, Roland Alberg, Dion Malone en Tjaronn Chery.

'Spelen voor Suriname leeft enorm bij mij', vertelt Pinas met een trotse blik. 'Ik wil een voorbeeld zijn voor andere jonge voetballers met Surinaamse roots. Ook zij kunnen voor Suriname uitkomen, ongeacht waar ze geboren zijn of waar ze nu spelen. Bovendien is mijn familie in Suriname ongelofelijk trots op mij. Als je ziet hoe veel berichtjes ik de afgelopen tijd heb gehad. Het leeft echt enorm bij iedereen.'

‘Of ik het volkslied al ken? Haha, ja ik zet hem wel eens aan in de auto, ik heb er flink op geoefend en zing vol trots en uit volle borst mee', zegt de kersverse international lachend.

In de winterstop naar Suriname

Ondanks dat Pinas in Nederland geboren en getogen is, heeft hij een sterke band met Suriname. 'Vroeger toen ik klein was, gingen we heel vaak naar Suriname, bijna ieder jaar. Maar later werd dat wat minder. Een paar jaar geleden is mijn moeder geëmigreerd naar Suriname. En op een gegeven moment merkte ik dat ik haar behoorlijk miste. Toen heb ik meteen na de laatste wedstrijd voor de winterstop het vliegtuig gepakt en lekker naar mijn moeder in Suriname gegaan.'

Zaterdag speelt Suriname de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks uit tegen Aruba.