HMC reageert op miljoenenbod: 'Bronovo is niet te koop'

'Bronovo is niet te koop.' Dat zegt Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Ze reageert daarmee op het bod van dertig miljoen euro dat voormalig DSW-topman Chris Oomen heeft uitgebracht op het Bronovo-ziekenhuis. 'Gesprekken over de toekomst van locatie HMC Bronovo voeren wij graag persoonlijk met alle geïnteresseerde partijen, maar dat is nu niet aan de orde', schrijft Wolf in een schriftelijke verklaring die ze niet mondeling wil toelichten.

HMC Bronovo gaat in 2024 dicht. Tot die tijd is het open als ziekenhuis waar patiënten van maandag tot en met vrijdag terechtkunnen voor poliklinische hulp en geplande operaties. Dit staat in de zogenoemde 'strategische koers' die vorig jaar door HMC is vastgesteld. Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf houdt daaraan vast en reageert niet inhoudelijk op het bod van Oomen en het plan dat hij voor het ziekenhuis heeft.

Oomen deed het bod, volgens ingewijden, bijna twee weken geleden. Ook werd toen een plan bij HMC afgeleverd. Bronovo zou omgevormd moeten worden tot een wijkziekenhuis dat vijf dagen per week open is en wat de kloof tussen huisartsenzorg en specialismen moet verkleinen. Wolf reageert niet inhoudelijk op het plan, maar ze schrijft wel: 'HMC werkt als ziekenhuis toe naar het verlenen van specialistische zorg daar waar de patiënt het nodig heeft. Dat zal ook steeds vaker buiten het ziekenhuis zijn.'

Behoefte van de stad

De bestuursvoorzitter zegt dat het ziekenhuis werkt aan een plan waar elke zorg in de toekomst wordt geboden. Kritiek op het besluit om Bronovo te sluiten was dat een groot deel van Den Haag, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam dan geen ziekenhuis meer om de hoek had. Volgens Ingrid Wolf wordt met allerlei partijen gekeken naar de wensen van de stad en de mogelijkheden in de regio.

'Wij gaan dan ook eerst gezamenlijk met onze interne en externe stakeholders ons eigen strategische huisvestingsbeleid bepalen voor onze drie locaties voordat we met geïnteresseerde partijen over de toekomst praten. Het kan maar duidelijk zijn: HMC-locatie Bronovo is niet te koop', aldus Ingrid Wolf. En daarmee gooit ze de deur eigenlijk direct dicht. In ieder geval tot 2024.

