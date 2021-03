Den Haag verplicht groene daken bij nieuwe hoogbouw

In Den Haag komen meer groene daken. Voor nieuwbouw hoger dan 25 meter stelt de gemeente de aanleg van duurzame maatregelen zoals groene daken verplicht. Ook gaat de gemeente bewoners beter informeren over de subsidieregeling die er is en zal het stadsbestuur gemeentelijke panden van groene daken voorzien. Een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren hierover is donderdagavond door de gemeenteraad aangenomen.

Volgens Robert Barker van de Partij voor de Dieren heeft een groen dak veel voordelen. 'Groene daken zorgen voor een lagere energierekening, minder wateroverlast en minder hittestress', zegt hij. 'Veel Haagse wijken zijn momenteel versteend en hebben baat bij groene daken. Toch zijn er in bijvoorbeeld de Schilderswijk en Transvaal nagenoeg geen groene daken te vinden en wordt er weinig gebruik gemaakt van de huidige subsidiepot. Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen of dat ze een subsidie kunnen krijgen. We scheppen nu meer duidelijkheid en gaan zorgen dat er meer groene daken in Den Haag komen.'

Daarnaast zal de gemeente zelf meer bestaande gebouwen groener maken. Barker: 'Denk bijvoorbeeld aan stadsdeelkantoren, wijkcentra en sporthallen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven.' Ook wordt bij nieuwbouw hoger dan 25 meter 'natuurinclusief' bouwen verplicht. Dat is een duurzame manier van bouwen met bijvoorbeeld groene daken of gevels. Verder zal de gemeente in gesprek gaan met woningcorporaties om ervoor te zorgen dat ook corporatiewoningen groene daken krijgen.

Vleermuizen

De meeste partijen in de Haagse gemeenteraad waren positief over het voorstel van de Partij voor de Dieren, maar het CDA moet er niet veel van hebben. 'De activisten van de Partij voor de Dieren zijn weer bezig', zei CDA-raadslid Cees Pluimgraaff. 'Vleermuizen zijn belangrijker dan de veiligheid van de bewoners in de stad. We gaan monteurs het dak op sturen in een imkerpak, want je weet niet wat je tegenkomt op zo'n dak. Het moet niet gekker worden.'

De SP steunde het voorstel, maar wil dat het stadsbestuur meer doet om de subsidie te laten landen in de armere wijken van de stad. 'Subsidies voor groene daken komen bovengemiddeld vaak terecht in de rijkere wijken', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'Twintig procent van de toegekende subsidie ging bijvoorbeeld naar projecten in het Staten- en Geuzenkwartier.' Arp stelde daarom in een motie voor om de subsidie voor groene daken die aan het einde van het jaar overblijft, in te zetten voor collectieve vergroeningsprojecten in wijken zoals Laak, Transvaal en de Schilderswijk.

Budget

Maar dat is volgens wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) niet mogelijk. 'De raad wil - terecht - dat wij al het geld dat beschikbaar is voor groene daken zoveel mogelijk uitgeven', zei Van Tongeren. 'Dat is dit jaar gelukt. We hebben ongeveer vijfduizend euro over en dus is het een succes. We kunnen het voorstel van de SP daarom niet uitvoeren, want er is geen budget over voor collectieve projecten.' De SP-motie kreeg geen meerderheid.

Een motie van de Haagse Stadspartij die opriep om ook huurders de mogelijkheid te geven om subsidie voor groene daken aan te vragen na een schriftelijk akkoord van de verhuurder, kreeg wel een meerderheid. Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren kreeg steun van alle partijen, behalve het CDA en de PVV.