Wat doen we met Pasen? Tips voor het paasweekend

Bij alle onderstaande tips: hou je aan de coronamaatregelen. Buiten de eigen woning geldt een maximum van twee personen in groepsverband. Dat geldt ook als je ergens heen gaat of iets onderneemt. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Paasbrunchfietsen in Westland

Stap op de fiets in het Westland en ga langs bij verschillende stalletjes om je heerlijke paasbrunch bij elkaar te fietsen. Initiatiefnemer van 'Fietsen voor je Eten', Marja van der Ende, heeft zes verschillende fietsroutes door Westland, Midden-Delfland, Vlaardingen en Delft/Delfgauw samengesteld. Je fietst langs de verschillende kraampjes en haalt zo alles wat je nodig hebt voor je paasbrunch.

Let op: deze routes zijn bedoeld om te fietsen VOORAFGAAND aan de Pasen. Tijdens de paasdagen zijn de winkeliers en stalletjes gesloten.

Wandelen door Leiden met de Naturalis app

Naturalis is nog dicht maar het Biodiversity Center is verweven met de Sleutelstad. Dat zie je in de wandeltocht van vijf kilometer door Leiden: In het spoor van Naturalis. Het instituut, opgericht in 1820 door koning Willem I, bestaat al 200 jaar en dat is in de hele binnenstad van Leiden terug te zien. Wandel mee door de lange geschiedenis van Naturalis en kijk eens met andere ogen naar de stad.

Lekker rondje Kaag

Trek je wandelschoenen maar aan en wandel het 'Lekker rondje Kaag', een foodwalk langs restaurants van de Kaag en Buitenkaag. De restaurants hebben iets lekkers 'to go' voor je klaar staan. Je volgt de route van vijf kilometer over het Familiewandelpad Kaag. Die duurt ongeveer drie uur. Speciaal voor Pasen kun je ook eieren zoeken. Verder wandel je langs een uitkijktoren, lachspiegels, een labyrint en een trekvlot naar het mini-eilandje Padmos.

Paaseieren | Foto: pxhere.com

Wandelingen in Den Haag

De stadswandeling is een idee dat een aantal maanden geleden ontstaan is nadat de horeca voor een tweede keer dicht moest. De Stadswandeling 070 organiseert elk weekend een unieke wandeling van anderhalf tot twee uur door Den Haag. Je komt langs de mooiste plekjes en horecaondernemingen. Een coronaproof uitje, gezond aan de wandel en tegelijkertijd support je ook de lokale horeca. Hier kun je de lekkerste drankjes met de daarbij passende hapjes of specialiteiten afhalen.

De wandelingen kosten 3,50 euro per persoon en daarvoor krijg je de route, een pubquiz, leuke feitjes over Den Haag en een paar leuke opdrachten voor onderweg. Ook kom je langs een aantal horecazaken waar ze special deals hebben voor de wandelaars.

Er zijn verschillende wandelingen:

Afterwork wandeling, elke vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur

Centrum wandeling, elke zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00 uur

Street Art Den Haag, elke zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00 uur

Street Art Scheveningen, elke zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00 uur

Binckhorst en Oud-Voorburg, elke zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00 uur

Verboden Vruchten Route, elke zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00 uur

Kubb, jeu des boules en tennis

Je hebt ze misschien al een keer in het gras zien staan: een groep mensen die met houtjes gooien. Dat is Kubb. Een populair spel uit Zweden dat je met twee tot twaalf mensen kan spelen. Je mag het nu met maximaal twee volwassenen spelen, kinderen tot 12 jaar uitgezonderd. Voordeel is dat je de stukken ook tussendoor schoon kunt maken.

Jeu de boules

Jeu de boules wint aan populariteit en er worden meer buitenbanen aangelegd. Is er geen buitenbaan bij je in de buurt, dan kan je ook je eigen baan maken op een grindpad of een grasveld. De schrijver van dit verhaal heeft ooit een heel rondje op een camping gespeeld, op een zandpad dat zelfs niet horizontaal was en waar obstakels lagen. De inzet, wie wast er af, was hoog en dus er werd gestreden.

Tennis

Bij tennisvereniging ALTV in Zoetermeer worden de deuren in het paasweekend geopend. Kinderen kunnen op paaszaterdag (3 april) en tweede paasdag (5 april) langskomen. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn op 3 en 5 april om 13.00 uur welkom. De iets oudere kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen vanaf 14.00 uur langskomen voor een introductieles. Ook kan je kennis maken met de in populariteit groeiende padelsport bij ALTV.

Voor iedere nieuwkomer ligt er een verassing klaar. Vanwege corona mogen ouders niet blijven kijken op het park, maar er zijn genoeg trainers en vrijwilligers om er ondanks dat een mooi tennisfeestje van te maken, belooft de organisatie.

Kan een mens teveel chocolade eitjes eten?

Koop een grote hoeveelheid verschillende smaken paaseitjes. Haal ze allemaal uit het papiertje en organiseer een eigen proeverij.

Paasei Foto: pxhere.com

Nieuwe natuurgebieden in de regio

In juli is de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer geopend. Vanaf nu kan iedereen genieten van dit natuur- en recreatiegebied, met behulp van een podcast van boswachter Arjan Postma. Je wandelt, terwijl Arjan over zijn passie voor de natuur vertelt.

Of ben je al eens bij de Zandmotor geweest? Bij Ter Heijde zijn de duinen angstaanjagend smal en daarom is er in 2011 een kunstmatig schiereiland van 128 hectare opgespoten, genaamd de Zandmotor. Het is er vaak druk met kitesurfers, maar ook zeehonden worden er regelmatig gespot. Met heel veel geluk is er een mammoettand te vinden, en anders zeker een Acanthocardia tuberculata. Waarschijnlijk ken je die laatste als die schelp van dat benzinestation.

Koeien spotten

Wat nou wild spotten op safari? In Warmond kun je op zoek gaan naar blaarkoppen en lakenvelders. Volg de Levend Erfgoedroute dwars door Warmond, met in de hoofdrol oer-Hollandse koeienrassen.

Kettingreactie

Bouw een kettingreactie. De uitgebreide variant van de domino's die op een rijtje staan en omvallen. En je kunt er veel, heel veel spullen voor gebruiken. Het kan zowel binnen als buiten en is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Hou er wel rekening mee dat de aandachtspanne van de kleintjes natuurlijk veel korter is dan die van de ouderen.

Hoe begin je met een kettingreactie? De lievelingen kunnen bijvoorbeeld een knikker door een koker laten rollen. Vervolgens komt deze tegen een rij blokjes aan waardoor die omvalt. Daardoor wordt een karretje in beweging gebracht. Op de voorkant van het karretje is een speld bevestigd. Let op de gezichten als de ballon knalt!