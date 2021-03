Huisartsen Haaglanden over Bronovo: 'Denk vanuit de patiënt'

'Bekijk de toekomst van de zorg niet vanuit de zorgaanbieders, maar vanuit de patiënten.' Dat zegt Rob Jansen, directeur van huisartsencoörporatie Hadoks over de toekomst van het Bronovoziekenhuis. Donderdag werd bekend dat miljonair Chris Oomen HMC Bronovo wil kopen, maar Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zegt dat het ziekenhuis helemaal niet te koop is.

'Wat wij van belang vinden is dat voor onze burgers de zorg toegankelijk is, nabij is en van goede kwaliteit is', zegt Rob Jansen. 'Dat kan met of zonder Bronovo, maar we willen wel dat er op die plek op een of andere manier een zorgfaciliteit blijft bestaan.' Jansen benadrukt dat hij niet gaat over de toekomst van het Bronovoziekenhuis. 'Dat is aan de Raad van Bestuur en die heeft besloten dat het ziekenhuis als ziekenhuis op termijn de deuren sluit.'

Wat er dan wel moet komen is onderwerp van gesprek. Dat kan van alles zijn, ook zogenoemde 'anderhalvelijnszorg'. Dat is een combinatie van de huisarts- en specialistische zorg. 'Ik heb er vertrouwen in dat er goed wordt geluisterd naar de burgers en ook naar de specialisten. Als wij daar een rol in kunnen spelen dan werken we mee.'

'Bronovo staat niet te koop'

De discussie over de toekomst van het Bronovo-ziekenhuis laaide donderdag weer op toen bekend werd dat voormalig DSW-topman Chris Oomen een bod heeft uitgebracht van dertig miljoen euro op de instelling. Dat deed hij twee weken geleden. Maar vanuit Haaglanden Medisch Centrum, waar Bronovo onderdeel van is, kwam volgens ingewijden geen reactie.

Die kwam donderdag wel. In een schriftelijke verklaring liet bestuursvoorzitter Ingrid Wolf weten dat het ziekenhuis 'niet te koop staat'. Dat klopt, want het is nog tot 2024 open als 'weekziekenhuis'. De huisartsenpost is er wel uit verdwenen en ook de spoedeisende hulppost (SEH) is gesloten. Patiënten moeten daarvoor nu naar HMC Westeinde in het centrum van Den Haag.

Gesprekken over de toekomst

Op de achtergrond worden gesprekken gevoerd over de toekomst van de zorg in het deel van Den Haag en de regio dat nu naar Bronovo gaat. De gemeente Den Haag zit ook aan tafel bij deze gesprekken, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal. Maar, benadrukt ze, de gemeente gaat niet over ziekenhuizen. Dat is het Rijk. En datzelfde Rijks dwingt HMC om de zorg te vernieuwen en kosten te besparen.

De afspraken over de inrichting van de ziekenhuiszorg dateren wel van voor de coronacrisis, merkt de wethouder op. Ze voegt daaraan toe: 'Corona heeft ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt en laten zien hoe belangrijk het is om in dit land voldoende zorg te waarborgen.' Parbhudayal zegt ook dat zij zich kan voorstellen dat de minister, ziekenhuisbesturen en zorgverzekeraars - met de coronakennis van nu - op een andere manier naar de ziekenhuiszorg gaan kijken en naar de inrichting ervan.