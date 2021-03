Westbrick eist bij Raad van State herziening bestemmingsplan Honderdland

Volgens Westbrick heeft de Westlandse gemeenteraad de bouwmogelijkheid van arbeidsmigrantenlogies op Honderdland snel geschrapt, nadat zij NL Jobs een tweede logiesgebouw aan de noordrand van Honderdland had vergund. En dat terwijl Westland één logiesgebouw bij Maasdijk al meer dan genoeg vond. Dat is Hotel Westland waarvan de eigenaar ook NL Jobs is.

Volgens de raadsman spanden B&W en de gemeenteraad samen om NL Jobs voor te trekken en Westbrick buiten de deur te houden. Westbrick vindt dat zij op onbehoorlijke wijze buitenspel is gezet, omdat de gemeente het horecabedrijf met klem aanraadde om een bouwaanvraag voor een arbeidsmigrantenhuisvesting in te trekken. Die had Westbrick al ingediend voordat NL Jobs deze indiende.

Aparte Westlandse procedure volstrekt in strijd met de wet

De gemeente Westland wilde dat Westbrick eerst een andere voorprocedure zou volgen. Maar tijdens de rechtszaak in Den Haag stelde rechter en staatsraad vast dat die aparte Westlandse procedure volstrekt in strijd is met de wet. 'Als iemand een bouwaanvraag indient die in een bestemmingsplan past dan moet die binnen de wettelijke termijnen afgehandeld worden en mag je geen voorprocedure eisen. Dat is onrechtmatig.'

Volgens de gemeentewoordvoerster van Westland is het zo niet gegaan en heeft zij Westbrick zeker niet gedwongen om de aanvraag in te trekken, 'daarvoor heeft het bedrijf zelf gekozen.' Eigen schuld dikke bult dus.

Westbrick voelt zich flink gepiepeld door Westlandse politiek

Dat schoot bij Westbrick flink in het verkeerde keelgat. De ontwikkelaar is er heilig van overtuigd dat Westland alles uit de kast trok om Westbrick buiten de deur te houden en NL Jobs ook het tweede ‘Polenhotel’ op Honderdland te gunnen. ‘Wat nog maar wordt bewezen door het feit dat Westland een nieuwe ontwerpaanvraag voor een hotel ook al heeft geweigerd , terwijl het nieuwe bestemmingsplan nota bene horeca en een hotel toestaat. Maar de gemeente wil ook geen hotel als de kans bestaat dat er ooit één arbeidsmigrant in het hotel overnacht. En dat is weer in strijd met Europees mededingingsbeleid', aldus de raadsman van Westbrick.

Volgens de gemeentewoordvoerster is er nog niet definitief besloten op de nieuwe hotelaanvraag en ligt alles nog open. Westbrick voelt zich flink gepiepeld door de Westlandse politiek en dient desnoods een flinke schadeclaim in als de Raad van State beslist dat Westland onrechtmatig heeft gehandeld. Uitspraak binnen enkele weken.

Over de locatie is al veel te doen geweest. Initiatiefnemer Westbrick had in 2018 een tekortkoming ontdekt in het destijds geldende bestemmingsplan voor het deelgebied De Eilanden van bedrijventerrein Honderdland. Daarin was ruimte voor een hotel ingeruimd. Toen Westbrick daarvan gebruik wilde maken om er een 'Polenhotel' te vestigen, bleek dat de gemeente een dergelijk logiesgebouw daar niet had beoogd. Midden in de zomervakantie van 2018 werd de Westlandse gemeenteraad in een geheime sessie bij elkaar geroepen om de regels van het bestemmingsplan te wijzigen. Op die manier dacht de gemeente te voorkomen om op die locatie een logiehuis voor arbeidsmigranten te bouwen. Westbrick trok de aanvraag in.

