Gemeenten roepen kabinet op: geef geld en red het openbaar vervoer

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan een brandbrief aan het kabinet sturen met de oproep om ook nog eind dit jaar en in 2022 noodsteun te geven aan het openbaar vervoer. Den Haag heeft zich vandaag aangesloten bij het initiatief. ‘Het openbaar vervoer is een belangrijke nutsvoorziening. Als je ziet hoe makkelijk de miljarden aan de KLM worden gegeven, dan kan ook de steun aan het ov echt fors hoger,’ aldus raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Hij kreeg in de raad bijna unanieme steun voor zijn voorstel uit ‘krachtig op te komen’ voor het openbaar vervoer en een brief die nu in de maak is namens de gemeenten te steunen. Daarnaast spreekt de politiek zich uit tegen het eventueel opheffen van haltes en verhogingen van tarieven.

Als gevolg van de coronapandemie is het aantal reizigers fors afgenomen. Het kabinet geeft de vervoerders daarvoor wel een vergoeding, maar die is niet voldoende. Daarom hebben onder meer HTM, RET en EBS al flink bezuinigd en komen er straks nog nieuwe maatregelen bovenop. Toch is er vrees voor de verdere toekomst. Het kabinet heeft overheidssteun tot en met het derde kwartaal van dit jaar toegezegd. Overleg met regio’s en vervoerders over de periode daarna, heeft nog niets opgeleverd.

'Bizarre bezuinigingen' dreigen

De Zoetermeers wethouder Marc Rosier, die in de Metropoolregio verantwoordelijk is voor openbaar vervoer, maakt zich daarom grote zorgen. Als het kabinet geen nieuwe steun geeft, volgen 'bizarre bezuinigingen', zei hij eerder tegen Omroep West. 'En dat in een gebied waar de bevolking fors blijft groeien.'

De Haagse gemeenteraad besloot donderdag met ruime meerderheid een brandbrief van de 23 gemeenten aan het kabinet die nu in de maak is, te ondertekenen. Daarin stellen ze dat het openbaar vervoer cruciaal is. Grote groepen mensen, ook met vitale beroepen, zijn ervan afhankelijk. 'Een goed en toegankelijk ov-systeem vormt de toegang tot onderwijs en werk en voorkomt dat jongeren en ouderen in een sociaal isolement komen. Die positie van het ov is te kostbaar om verloren te laten gaan. En dat dreigt nu wel te gebeuren,' aldus de gemeenten in de concept-brief aan het kabinet. ‘De urgentie is groot, de tijd dringt en daarom doen we een appel op u. Bied de steun en het perspectief waar we om vragen. Zet de continuïteit van het regionaal OV niet op het spel.'

Den Haag: tarieven mogen niet omhoog

De Metropoolregio maakte ook duidelijk dat als het kabinet niet met geld komt, in de toekomst nog veel verdergaande ingrepen nodig zijn. De Haagse raad vindt echter dat dan de tarieven voor bus en tram niet omhoog mogen en dat haltes en lijnen niet permanent mogen wordt opgedoekt. Bovendien mag het personeel van de vervoerders niet de dupe worden.

Wethouder Robert van Asten (D66, vervoer) zegt de oproep van de Haagse raad en de brief 'van harte' te steunen.