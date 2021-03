Markante Delftse politicus Martin Stoelinga (77) overleden

De man met de opvallende snor begon zijn politieke carrière in 2002 bij Leefbaar Delft, dat later op ging in Onafhankelijk Delft. In 2020 stapte hij uit die fractie om samen met fractiegenoten Jan Peter de Wite en Sylvia Grobben door te gaan in de nieuwe partij: Groep Stoelinga. Toto op het laatst bleef Stoelinga actief in de politiek. Op 18 maart fuseerde Groep Stoelinga met Stadsbelangen Delft om samen verder te gaan als Hart voor Delft.

In de Delftse politiek wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Stoelinga. Burgemeester Marja van Bijsterveldt liet op Twitter weten dat met het overlijden van Stoelinga Delft 'een markant en betrokken Delftenaar met een groot hart voor de stad verliest'.

Gondelaffaire

In 2013 kreeg Stoelinga een schadevergoeding van de gemeente Delft van bijna 4 ton. Hij had een schadeclaim ingediend over de zogenoemde gondelaffaire rond mogelijke corruptie van voormalig VVD-wethouder Baljé waarin ook burgemeester Bas Verkerk werd meegesleept.

De affaire ontstond in mei 2004 toen Baljé in een Italiaans restaurant in Delft dineerde. Daar zou hij restauranteigenaar Salvatore Daga subsidie hebben toegezegd voor de aanschaf van enkele gondels in de Delftse grachten. Toen bleek dat Daga die niet kreeg, liet hij de opnames die hij van het gesprek had gemaakt onder meer zien aan raadslid Martin Stoelinga van toen Leefbaar Delft.

Stoelinga beschuldigde Baljé van corruptie en maakte hoge kosten door de juridische procedure. Baljé bevocht hem tot aan de Hoge Raad toe, met steun van het college en met geld van de gemeente. Volgens de Hoge Raad was er voldoende grond voor Stoelinga om zijn beschuldigingen tegen Baljé te mogen uiten. Omdat de gemeente Delft een deel van de proceskosten van Baljé betaalde, werd de gemeente partij in het conflict tussen raadslid Stoelinga en Baljé.

Manager en voetbaltrainer

Martin Stoelinga in 2013

Martin Stoelinga was in de jaren ’60 en ’70 manager van de popbands als After Tea, Unit Gloria (met Robert Long) en, Daddy’s Act. Ook was hij de ontdekker van de Delftse zanger Nico Haak. Stoelinga was als geboren Eindhovenaar een liefhebber van carnaval en vierde dit graag in Kabbelgat, de naam voor Delft tijdens carnaval.

Ook was hij voetbaltrainer bij Delfia en Wippolder maakten hem ‘wereldberoemd’ in Delft en omstreden. Hart voor Delft fractiegenoot Jan Peter de Wit herinnert zich de keer dat Stoelinga als trainer niet op het voetbalveld welkom was. 'Niet voor een gat te vangen huurde hij die zondagmiddag een hoogwerker en ging in het bakkie boven het veld hangen. Ook reed hij als maharadja op een olifant door de stad', schrijft De Wit op de site van de partij.

Martin Stoelinga leed al een aantal jaar aan prostaatkanker. Hij heeft recentelijk minister Hugo De Jonge ( CDA) een brief geschreven waarin hij opriep tot een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker voor mannen boven de 60 jaar.