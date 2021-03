Nieuwe naam voor Zoetermeerse bever: 'Stoere naam die past bij wild dier'

Het was volgens de boswachter geen gemakkelijke keuze. 'We hebben zo veel inzendingen gekregen, dat het best wel lastig was. Er zaten veel creatieve en passende namen bij, zoals Zoever of Buytenbijtertje. Ook kregen we de naam Charlie, die was ingezonden door een heel jonge dame van negen jaar.' Toch zijn het die namen niet geworden.

'Er was een naam die regelmatig terugkwam. Dit was Castor. Dit is afgeleid van castor fiber, de Latijnse naam van de bever. Het is een wild dier, dus het is raar om het beestje een huisdierennaam te geven', legt boswachter Lisa tijdens de bekendmaking van de naam in West Wordt Wakker uit. In het radioprogramma deed de boswachter ook de oproep om namen in te zenden. 'Door zijn Latijnse naam te gebruiken, krijgt hij een stoere naam en blijft duidelijk dat het een wild dier is.'

Niet zo moeilijk

Een van de mensen die de winnende naam had ingezonden was Ineke Bot. 'Ik ben op internet informatie gaan zoeken over de bever en toen ik zijn Latijnse naam zag was het voor mij niet zo moeilijk', legt de Zoetermeerse uit hoe ze aan de naam voor de bever kwam. 'Ik vind het een stoere naam en een echte bevernaam.'

De boswachter is blij de uitleg van de winnares te horen. 'Leuk om te zien dat mensen zo betrokken zijn en dat ze zich zijn gaan inlezen in de bever. Op deze manier leren ze weer een nieuw dier kennen, waardoor ze toch meer betrokken raken bij de natuur.'

Op zoek naar beversporen

Lisa had ook een beloning voor de winnares. Ze mag met de boswachters een rondje door het gebied maken, op zoek naar beversporen en misschien wel Castor zelf. Al is de kans klein dat ze de bever zouden zien, geeft Lisa toe. 'We hebben sinds februari geen waarnemingen meer gekregen. Zelfs de boswachters die het veldwerk in het gebied doen, hebben de bever nog niet gezien. Maar dat neemt niet weg dat we zeker weten dat hij er nog zit.'

Helaas moet Ineke de prijs aan zich voorbij laten gaan. 'Ik zou het echt heel erg leuk vinden om te doen, maar ik ben gehandicapt en al wat op leeftijd, dus ik heb niet zo veel energie meer. Dat vind ik echt vreselijk jammer. Ik gun het iemand anders van harte om dit te doen.'

