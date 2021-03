Geef je klok een slinger vooruit: de zomertijd gaat weer in

In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. Het is hét ezelsbruggetje dat ieder jaar weer opduikt als de zomertijd ingaat. Ook komende nacht gaat de klok weer vooruit, van 2.00 uur naar 3.00 uur. De meeste apparaten hoef je niet naar om te kijken: die springen vanzelf naar de nieuwe tijd. Maar een enkele klok, wekker of horloge moet je waarschijnlijk toch zelf nog een slinger geven.

De afgelopen jaren werd er driftig gesproken over wel of niet afschaffen van de zomertijd, omdat te veel mensen en dieren er last van zouden hebben. De Europese Commissie deed in 2018 een voorstel om geen klokken meer te verzetten. Landen binnen de EU mogen er zelf over beslissen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet in februari weten dat er in Nederland voorlopig nog niets gaat veranderen.

Maar is het voor ons wel gezond om onze klok twee keer per jaar te verzetten? We vroegen het neuroloog Roselyne Rijsman van het slaapcentrum bij HMC. Volgens haar heeft het 'acute gezondheidseffecten'. 'We zien met name een toename aan hartinfarcten bij wisselingen in het voorjaar', vertelt ze. 'Terug naar de wintertijd zien we dat niet zo duidelijk. Ons hele lichaam wordt door onze biologische klok gereguleerd.'

Eerder opstaan, eerder naar bed

Ook heeft het invloed op onze slaap, legt de neuroloog uit. 'De nacht wordt korter en het kost tijd om onze biologische klok aan te passen. Die is net iets anders dan de externe klok. En als we die moeten aanpassen, dan moet onze biologische klok dat ook. Met het naar voren schuiven wordt de nacht korter: dan moeten we eerder opstaan en eerder naar bed. Dat kost even tijd om dat aan te passen.'

De standaardtijd is de wintertijd. Sinds 1977 hebben we in Nederland ook de zomertijd. De reden daarvoor was energiebesparing. Omdat het in de zomer zo vroeg licht wordt, gaat er veel daglicht verloren. Door de klok een uur vooruit te zetten, is het in de avonden langer licht.

Of we van de zomertijd af moeten? 'We weten uit onderzoek dat het beste is dat we de tijd instellen die aansluit op het natuurlijke dag- en nachtritme op de aarde. Dat betekent dat de zon vroeg opkomt. En dat is dus de standaardtijd.' Eerder pleitte de neuroloog er al voor om de zomertijd af te schaffen.

'Meteen actief worden, veel bewegen'

Tips om het nog een beetje dragelijk te maken heeft Rijsman wel. 'Je kan je biologische klok een beetje richting die externe klok te draaien', zegt ze. 'Maak gebruik van licht en beweging. Dus als je vroeg opstaat, laat dan meteen het licht toe. Meteen actief worden, veel bewegen. Vooral veel licht in de ochtend.'

En dat moeten we doen tot een uur of twee à drie voor de nieuwe bedtijd, dus een uur vroeger. 'Dan ga je in de opsloomfase of de dimfase. Dan moet je het licht gaan dimmen, mentaal gaan opslomen en lichamelijk gaan ontspannen. Dat maakt het makkelijker dat die biologische klok een beetje naar voren toe gaat schuiven en het makkelijker is vroeger naar bed te gaan.' En wat volgens de neuroloog ontzettend belangrijk is: hanteer vaste tijden om naar bed te gaan en op te staan.

LEES OOK: