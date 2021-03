Jantine (36) viel tussen wal en schip op de woningmarkt: 'Ik raakte dakloos'

Jantine is jong, hoogopgeleid, welbespraakt en heeft mooie dromen voor de toekomst. Niet het type van wie je zou verwachten dat ze dakloos raakt. 'Als ik erover vertel, kunnen mensen haast niet geloven dat mij dit is overkomen. Ik hoor bij een soort vergeten groep', zegt ze.

De reden? Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is de inkomenseis vaak gemiddeld vier keer de huur. 'Als alleenstaande krijg je dat met geen mogelijkheid bij elkaar', vertelt Jantine. 'Ook kiezen particuliere verhuurders graag voor de meeste zekerheid en dat zijn vaak stelletjes of mensen met een hoger dan gemiddeld inkomen.'

Op straat

Ze kan maximaal 800 euro kale huur per maand betalen. 'Een sociale huurwoning had perfect geweest, maar dan had ik mij als kind al moeten inschrijven om in aanmerking te komen. De wachttijd voor een woning in de stad was destijds gemiddeld 13 jaar. In de particuliere huur kwam er nauwelijks iets betaalbaars vrij. En door die hoge inkomenseis, viel ik sowieso af', vertelt Jantine.

'Ik wil anderen niet met mijn problemen belasten'

Zo kwam het dat Jantine tijdelijk onderdak zocht in een Haags hostel. 'Daar woonden heel veel expats, die ook geen woning konden vinden. En een paar economische daklozen', zoals ik. Gelukkig had Jantine de zekerheid van haar werk. 'Ik werkte voor een verzekeringsmaatschappij en had goed contact met collega's. Die boden mij ook regelmatig een slaapplek aan.'

Geen rechten

Wanneer ze te lang op één adres verbleef, dreigde de gemeente dat zij zich bij die vriend of bij een familielid moest inschrijven. 'Maar dat wilde ik hen niet aandoen, want dan lopen zij allerlei toeslagen mis. Mijn vader bijvoorbeeld, zou ongeveer 400 euro AOW moeten inleveren als hij mij op zijn huisadres zou inschrijven. Hij krijgt nu AOW voor alleenstaanden en zou dan AOW voor samenwonenden krijgen. Dat zou ik niet willen. Ik wil anderen niet met mijn problemen belasten', zegt Jantine.

Jantine's situatie verslechterde, toen ze ook haar baan verloor. 'Als je geen huis, geen adres en geen inkomen hebt, heb je geen verzekeringsrechten meer. Je mag geen zorgverzekering hebben, geen autoverzekering en je hebt geen recht op een uitkering of zorgtoeslag. Ik kon via de gemeente tijdelijk een briefadres krijgen, dat is een postadres voor daklozen zodat je toch nog belangrijke post kunt ontvangen.'

Jantien wandelde graag met Saar op de Haagse stranden

Na nog langer zoeken, geeft Jantine de hoop op een woning in haar geliefde Den Haag op. 'Ik hou van Den Haag, van het strand en de sfeer daar. Maar die eindeloze zoektocht maakte mij moe en onzeker.' Ze besluit uit te wijken naar de regio waar haar vader woont. 'In het oosten zijn de huurprijzen lager en is er meer mogelijk. Ook vond ik daar direct een nieuwe baan', vertelt ze. Zo kwam ze in een dorpje in de Achterhoek terecht.

'Ik leid nu een minder leuk leven'

Met haar hond Saar wandelde Jantine veel op de Haagse stranden. 'Dat mis ik enorm. Ik ben ook meer een stadsmens. De mentaliteit hier is anders.' Jantine had altijd grote dromen voor haar toekomst, maar die durft ze niet meer na te leven. Bang om het dak boven haar hoofd op te geven en dan weer in zo'n situatie terecht te komen.

'Ik leid hierdoor een minder leuk leven. Ik voel me minder vrij en durf minder kansen te pakken'

'Ik leid hierdoor een minder leuk leven. Ik voel me minder vrij en durf minder kansen te pakken. Ik zie mijn toekomst somber in', zegt ze. Ooit hoopt ze terug te keren naar het westen, maar met deze woningmarkt denkt ze dat dat nog wel even kan duren. 'Ik verwacht dat de vergeten groep in deze crisistijd alleen maar groter wordt.'

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is volgens koepelorganisatie Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) gemiddeld 6 jaar. Een huurwoning valt onder de sociale huur als de huurprijs onder het bedrag van 752 euro ligt. Volgens cijfers van verhuurplatform Pararius, betaalt een nieuwe huurder in Den Haag maandelijks gemiddeld 17 euro per vierkante meter aan huur. Dat is 1190 euro voor een huis van 70 vierkante meter. Er is gelukkig ook goed nieuws. Huurders van woningen in de vrije sector – boven 752 euro per maand kale huur – kunnen de komende drie jaar een beperkte huurstijging verwachten. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA'er Henk Nijboer om deze huren maximaal te laten stijgen met 1 procent plus inflatie. Alleen als er sprake is van woningverbetering mag de stijging hoger zijn.

