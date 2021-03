Leidse Volt-politicus toch Tweede Kamer niet in: 'Teleurgesteld, maar ook blij'

Met drie zetels voor Volt zou de Leidse Ernst Boutkan, nummer drie op de Volt-lijst, in de Tweede Kamer komen. Maar die droom wordt geen werkelijkheid, omdat de nummer vier, Marieke Koekkoek, op basis van voorkeursstemmen zijn plaats zal innemen. Die telling is vrijdag officieel vastgesteld. 'Dat vind ik natuurlijk heel jammer', zegt Boutkan. 'Maar er is geen sprake van drama, ik ben blij voor Marieke en weet dat de zetel in goede handen is.'

Een dubbel gevoel voor de 25-jarige Leidenaar die vorige week nog zijn mogelijke, nieuwe werkplek liet zien. 'Je werkt er lang naar toe. Maar het is geen doel op zich om de Tweede Kamer in te gaan. Ik ben actief voor Volt, omdat ik in het verhaal geloof en de ideologie steun, niet om in de Kamer te komen.'

Boutkan blijft dan ook actief voor de partij. 'Ik ga de fractie ondersteunen de komende jaren. Ik zal ze helpen met alles wat er nu op het pad komt.' In welke vorm dat exact zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. 'Waarschijnlijk zal ik alsnog zo nu en dan op het Binnenhof rondlopen, als de situatie met corona dat toelaat natuurlijk.'

'Scenario ging al door m'n hoofd'

'Ik ben blij voor Marieke', zegt Boutkan over zijn 32-jarige partijgenoot uit het Utrechtse Leidsche Rijn. 'Ik heb haar natuurlijk gefeliciteerd. Voor mij persoonlijk is het zuur, maar voor de partij weet ik dat het goed komt. Marieke en ik hebben in het verleden al veel samen gewerkt. Zij heeft gezegd: ik vind het jammer voor jou. Maar zij is natuurlijk blij met die zetel.'

Meer vrouwen in de politiek is ook iets wat in de progressieve ideologie van de partij past. 'Dit is hoe de democratie hoort te werken', zegt Boutkan. 'Toen de eerste uitslag kwam, ging dat scenario al door mijn hoofd: dat mijn positie niet helemaal zeker was.'

Ooit in de Kamer?

De toekomst zal het leren of Boutkan ooit wel in het parlement mag plaatsnemen. 'Door de partij te ondersteunen zal ik ook veel leren. Misschien kom ik er dan wel achter dat het niks voor mij is, of juist wel. We gaan het zien. Het is geen doel op zich om in de Kamer te komen.'

