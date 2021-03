Coronaworsteling in onderwijs: 'We balanceren op een heel dun lijntje'

De telefoon staat geregeld roodgloeiend bij Octantschool Fontein. Ouders die willen weten of hun kind wel of niet naar school mag en ook ouders die hun kind ziekmelden. Op deze school zijn nog geen klassen naar huis gestuurd of in quarantaine geplaatst na een besmetting, maar helemaal gerust is de directeur Van Gulik er niet op. 'Het lijkt soms niet de vraag óf we het moeten gaan doen, maar wanneer.'

Het aantal besmettingen onder vooral jonge kinderen stijgt snel. Dat wordt volgens de GGD deels verklaard door het veranderde testbeleid. Sinds de scholen begin februari weer opengingen, moeten jonge kinderen ook getest worden als ze een snottebel hebben of zich niet lekker voelen. Wie zich niet laat testen moet in quarantaine. En ook de leerkrachten mogen niet werken als ze snotteren of verhoging hebben.

Spanning en snel schakelen

De situatie op scholen zorgt voor spanning onder de leerkrachten. 'De leden zijn erg verdeeld', zegt Rob Voorwinden van de Algemene Onderwijsbond (Aob). 'Jonge leerkrachten die net zijn afgestudeerd maken zich over het algemeen weinig zorgen, maar de oudere garde die misschien wel deels in een risicogroep valt wel.' Dat beeld wordt bevestigd door Susan Westerman. Zij werkt als leerkracht in Leiden en is ook consulent bij de Aob.

Door alle maatregelen is het voor scholen ook snel schakelen. 'Het kan voorkomen dat we 's ochtends aan de ouders moeten laten weten dat de les een half uur later begint omdat de leerkracht zich eerst laat testen', zegt Van Gulik uit Den Haag. Bij Octant zijn sneltesten beschikbaar voor alle leerkrachten, en die hebben de uitslag dan binnen 15 minuten. Ook Susan Westerman zegt dat collega's geregeld voor school nog even snel langs de teststraat gaan: 'Dat staan ze om 7 uur in de rij voor een sneltest, en om 8.30 uur weer voor de klas.'

'Hopen dat de scholen openblijven'

Onderwijsminister Arie Slob zei dinsdag te hopen dat de scholen open kunnen blijven. Dat hoop de PO-raad ook, dat is de overkoepelende organisatie voor primair onderwijs. Een woordvoerder zegt daar ook gewoon vanuit te gaan. 'Mark Rutte heeft gezegd dat als de scholen opengaan, ze niet een paar weken later weer konden sluiten', zegt ze. Het ministerie van onderwijs benadrukt dat de minister het heel belangrijk vindt dat scholen openblijven, maar de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het OMT worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Bij Sanne van Gulik liggen de draaiboeken voor thuisonderwijs wel klaar, al was het alleen maar omdat er klassen in quarantaine geplaatst kunnen gaan worden. Maar ook zij gaat er vanuit dat de scholen niet meer centraal gesloten gaan worden. 'We zijn dolblij dat we de kinderen weer zien, en het is ook in het belang van het kind dat de school open is.'

Sneltesten voor school

Inmiddels is er de mogelijkheid voor leerkrachten om een sneltest te doen als ze twijfelen aan hun gezondheid. Rinaldo Keur uit Leiden is blij met de speciale snelteststraat die deze week opende in zijn gemeente. 'Collega's gaan dan om 7.00 uur testen en staan een uur later voor de klas.' Sanne van Gulik lacht: 'Of om 8.00 uur de test en dan om 8.30 hier, dat kan ook.' Maar de puzzel blijft.

De ouders werken tot nu toe overal goed mee, en daar zijn de scholen blij mee. 'We doen het echt samen', zegt Keur. 'Maar het is wel een hoop gedoe', zegt een vader in Den Haag. Hij heeft drie kinderen op drie verschillende scholen. 'Het avondeten is soms meer een vergadering dan gezellig samen eten met al dat geregel', zegt hij. Een moeder herinnert zich dat haar dochter sinds het opheffen van de lockdown een keer een dag niet naar school kon. 'De leerkracht was ziek', ze kon het opvangen. Maar het geregel blijft.

