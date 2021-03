Leidse fabriek Halix mag AstraZeneca produceren

Halix gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt, maar ook voor andere landen in de Europese Unie. De afgelopen weken was er veel verbazing over het feit dat de fabriek nog niet was goedgekeurd.

Het Britse The Financial Times sprak over 'the mystery of the Dutch factory', het raadsel van de Nederlandse fabriek omdat de goedkeuring maar niet werd geregeld. Dat raadsel lijkt nu dus verleden tijd, maar waarom het zo lang duurde, is nog altijd niet bekend.

De Europese Unie hoopt snel leveringen uit de fabriek te ontvangen, maar ook de Britten hebben interesse. Dat getouwtrek is al langer gaande. Europa vindt al langer dat er te veel in de EU gemaakt vaccins naar de Britten gaan, bovendien levert AstraZeneca al maanden minder vaccins aan de EU dan was afgesproken.

Vierde fabriek voor AstraZeneca

Met de nieuwe locatie in Leiden heeft AstraZeneca nu vier fabrieken waar hun vaccins gemaakt worden. Ook andere fabrikanten, zoals Pfizer en Moderna, openden de laatste tijd nieuwe fabrieken.