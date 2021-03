Corona en brexit staan jubileum stedenband Leiden-Oxford in de weg: 'Viering is minimaal'

Precies 75 jaar geleden begon Leiden aan een stedenband met de Britse universiteitsstad Oxford. Om dit te vieren schonk Oxford deze week een boom aan de stad om in het Singelpark te plaatsen, meldt mediapartner Sleutelstad. Burgemeester Henri Lenferink benadrukte in een boodschap aan Oxford de relevantie van de stedenband in deze onzekere tijden. De viering is vanwege de coronamaatregelen minimaal.

'De stedenband is eigenlijk een direct gevolg van de Tweede Wereldoorlog', vertelt Roelof Hol, voorzitter van Stichting Stedenband Leiden-Oxford. 'Er moest positief worden ontwikkeld en samengewerkt op het gebied van sport. De keuze om stedenbanden op te richten kwam uit Engeland.'

Oxford koos voor Leiden vanwege de universiteit en een verbintenis uit het verleden. 'Vanaf dat moment draait er een uitwisseling op het gebied van sport, maar later ook cultuur, kennis, erfgoed, muziek, theater, dans, noem het maar op', zegt Hol. 'Bij uitwisselingen werden dan bijvoorbeeld in Leiden sportwedstrijden georganiseerd. Op de Zeemanlaan in Leiden heeft de gemeente wel eens de straat vol gelegd met zand, zodat er gesport kon worden.'

'Tastbare voorbeelden'

De steden hielpen elkaar ook met verschillende problemen. Zo hielp Oxford bij het restaureren van de Pieterskerk en konden ambtenaren uit Leiden hun kennis delen toen Oxford problemen had met overstromingen. 'In Leiden zijn er ook een paar tastbare voorbeelden van de band', legt Hol uit. 'Niet alleen de boom die nu wordt geschonken, maar ook het glas in lood bij het stadhuis en de mozaïek op het stadhuisplein.'

Er zijn helaas twee factoren die de stedenband nu moeilijk maken: corona en de brexit. 'Na de brexit heeft Oxford er juist stedenbanden bij genomen', vertelt Hol. 'De gevolgen van brexit zijn wel hard. Als er bijvoorbeeld een Engelse theatergroep komt, nemen zij ook geluids- en lichtmachinisten mee. Dat mag nu niet meer, daar zijn strenge regels voor in Europa.'

Feest in juli

Door corona is een fysieke viering van het 75-jarig jubileum helaas niet mogelijk. Er staat voor juli een feest gepland in Oxford. Hol hoopt dat er dan met enige versoepelingen meer mogelijk is. 'Het wordt een minimaal jubileum, dat is jammer. Maar die smart delen we met veel.'