ADO Den Haag wacht nieuwe metamorfose; Ricardo Kishna blijft seizoen langer

Nog geen vijf maanden geleden was de kop van een vergelijkbaar artikel: Opvallende transferperiode ADO Den Haag: 18 nieuwe spelers, 24 vertrokken. Zelden was het verloop zo groot als afgelopen zomer. Maar ook aankomende zomer wordt een drukke 'window', afgaande op de huidige contracten.

In totaal staan er 21 spelers op de nominatie om te vertrekken of terug te keren naar hun huidige club. Vijftien spelers beschikken over een doorlopend contract. Doelman Robert Zwinkels is de zestiende in die lijst, alleen beschikt hij als enige over een contract voor onbepaalde tijd. Onlangs voerde de Haagse club wel gesprekken met de zaakwaarnemer van de keeper om zijn toekomst te bespreken. Of de keeper in Den Haag blijft, is nog niet bekend.

Ook zijn er diverse spelers met een doorlopend contract, maar in het bezit van een degradatieclausule. Bijvoorbeeld Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Luuk Koopmans. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden de club verlaten bij degradatie.

Aflopende contracten huidige selectie:

Martin Fraisl

Shaquille Pinas

Gianni Zuiverloon (ADO heeft optie tot 2021)

Pascu (ADO heeft optie tot 2022)

Nasser el Khayati

John Goossens

Tomislav Gomelt

Youness Mokhtar

Bilal Ould-Chikh

Michiel Kramer

Vertrekkende huurspelers:

Dario Del Fabro

Juan Famillia Castillo

Lassana Faye

Ilay Elmkies

Bobby Adekanye

Jonas Arweiler

Aflopende contracten verhuurde spelers:

Danny Bakker

Lorenzo van Kleef

Mike Havekotte

Dehninio Muringen (ADO heeft optie tot 2022)

Doorlopende contracten: