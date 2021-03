Leidse mensensmokkelaar hoort zes jaar cel eisen

Leidenaar Oasim A. (43) moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt zes jaar de cel in. Het OM eiste die straf vrijdag voor de rechtbank in Den Haag. A. zou betrokken zijn geweest bij mensensmokkel tussen Frankrijk en Engeland, een vergrijp waar hij eerder ook al voor vastzat.

A. kreeg in 2017 al een celstraf van twee jaar voor mensensmokkel. Toen ging het om twaalf mensen die in een koelwagen zaten. 'Ik ben eerder de fout in gegaan, maar deze keer ben ik onschuldig', zei A. vrijdag bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en denkt dat hij in september 2019 een man en vrouw vanuit Calais naar Leiden vervoerde, en ze daar in een hotel onderbracht.

De volgende dag werden de man en vrouw de opgepakt in een hotel in Rotterdam. De vrouw had de oversteek naar Engeland willen maken, aldus het OM. Verder zou de Leidenaar drie andere mensensmokkelaars geholpen hebben met vervoer van mensen, en met het regelen van een Schengen-visum.

Andere mensensmokkelaar afpersen

De eis valt hoog uit om dat A. ook nog geprobeerd zou hebben om een andere mensensmokkelaar af te persen. Volgens de advocate van de Leidenaar is er onvoldoende bewijs voor de beschuldigingen van het OM. Ze meent dat de politie onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar feiten en omstandigheden die haar cliënt vrijpleiten.