Coronavirus: Aantal nieuwe coronagevallen gedaald, na forse toename zaterdag

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2248, dat zijn er tien meer dan zaterdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. Het gaat om het hoogste aantal sinds begin februari.

Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder. Het is de negende achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1593 Covid-patiënten, twee minder dan zaterdag. Ziekenhuizen gaan in de loop van volgende week de capaciteit op intensive cares uitbreiden naar 1450 bedden. De totale capaciteit op de ic is nu 1301 bedden.

Aantal nieuwe coronagevallen gedaald, na forse toename zaterdag

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 7513 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 1300 minder vergeleken met de voorgaande dag. Zaterdag werden nog meer dan 8800 nieuwe positieve tests geturfd in een etmaal, het hoogste aantal sinds begin januari.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 51.153 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7308 nieuwe gevallen per dag. De afgelopen vier dagen waren er telkens meer dan 7500 nieuwe positieve tests, aanzienlijk meer vergeleken met de weken daarvoor.

Basisschool in Honselersdijk dicht na corona-uitbraak

Basisschool 't Startblok in Honselersdijk is dicht vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers. De school, die 292 leerlingen telt, zal de hele komende week gesloten blijven en na het Paasweekeinde, op dinsdag 6 april, weer opengaan, meldt mediapartner WOS.

'We realiseren ons dat sluiting van de school veel impact heeft. Langer openblijven vinden we echter niet verantwoord', laat koepelorganisatie Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) weten in een schriftelijke verklaring. 'Naast het absolute aantal speelt mee, dat in tweederde van de groepen besmettingen zijn. Een korte, 'harde' lockdown van een week, zal naar verwachting de snelle verspreiding stoppen. Daarmee hopen we te voorkomen dat we wekenlang op halve kracht moeten draaien met alle onduidelijkheid en stress voor ouders en leerlingen die daarbij hoort.'

De koepelorganisatie laat weten dat ouders van de leerlingen begripvol hebben gereageerd op de sluiting van de school. 'We hopen van harte dat het lukt om komende week het aantal besmettingen drastisch terug te dringen, zodat alle leerlingen, ouders en medewerkers toch in eigen kleine kring op een prettige en gezellige manier Pasen kunnen vieren en daarna weer gezond naar school kunnen komen', aldus WSKO.

Fors meer nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het RIVM 8868 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Vergeleken met vrijdag gaat het om een toename van 1260. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 50.672 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7239 nieuwe gevallen per dag.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus.

Afgelopen etmaal is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd, vier meer dan op vrijdag.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw toegenomen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag voor de derde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2238. Dat zijn er 17 meer dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive care liggen 643 coronapatiënten, 18 meer dan een dag eerder. Het is de achtste achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 Covid-patiënten, één minder dan vrijdag.

'Meer geld over door lockdown, maar er zijn valkuilen als die wordt opgeheven'

Het effect van de coronacrisis op het budget van mensen varieert behoorlijk, maar mensen die hun baan hebben behouden staan er over het algemeen beter voor. 'We geven een stuk minder uit', zegt Caroline Hertog van Budgetcoach Waddinxveen. 'Geen verjaardagen, geen grote vakanties, geen terrassen en etentjes.' Wel zijn we gevoeliger voor online shoppen, vertelt ze in het kader van de week van het geld. Ook moeten we niet in valkuilen trappen als de lockdown weer wordt opgeheven.

Hoe we er financieel voor staan, is heel wisselend, vertelt Hertog. 'Over het algemeen houden we meer geld over, maar voor de mensen bij wie corona heeft toegeslagen qua werk, is het een ander verhaal.' Volgens budgetcoach Kitty Bogerd van Puur Budget Leiderdorp ligt het aan de branche waar mensen in werken. 'Met minder werk komt er vanzelfsprekend minder geld binnen.' Dat er dan minder wordt uitgegeven, weegt daar niet tegen op.

'Mensen die hun baan hebben gehouden, staan er meestal beter voor dan voor de coronacrisis.' Dat komt door minder uitgaven. Toch wordt er meer via internet besteld, zoals kleding en eten. 'Dat verschijnsel zie ik ook wel', zegt Hartog. 'Nu mensen meer thuis zijn en achter de computer zitten zijn ze gevoeliger voor online shoppen. Een druk op de knop is sneller gemaakt dan de gang naar de winkelstraat, maar alsnog: kleding kopen voor bijvoorbeeld een speciale gelegenheid doe je op dit moment ook niet.'

'Vakantiehuisjes duurder dan normaal door corona'

Vakantiehuisjes in Nederland zijn sinds het begin van de coronapandemie duidelijk duurder geworden. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo'n 8 tot 13 procent omhooggegaan in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Alle vakantieparken zitten straks 'ramvol met Nederlanders', denkt Laurens Taekema, eigenaar van de site. Voor de zomervakantie wordt al driftig geboekt.

De prijzen voor vakantiehuisjes liggen nu alweer iets hoger dan vorig jaar. Volgens Taekema komt dat ook door de reisvooruitzichten. Zo is het negatieve reisadvies voor het buitenland verlengd tot en met 15 mei, dat is inclusief de meivakantie. Daarnaast weten mensen volgens Taekema dat een vakantie in Nederland sowieso door kan gaan, voor het buitenland is dat nog maar de vraag. En mensen hebben de afgelopen zomer Nederland als vakantiebestemming ontdekt.

Een gezin met drie kinderen dat twee weken in een huisje op een vakantiepark wil zitten, kan al snel rekenen op een prijs van meer dan 1000 euro, rekent Taekema voor. '2000 euro wordt ook gerust betaald voor een verblijf op een park. Opvallend genoeg zijn de luxere huizen al een tijd in trek. Mensen willen graag weg, ze zijn het thuiszitten beu. En er is ook wel wat geld beschikbaar, want een vakantie naar het buitenland kon niet.'

Coronaworsteling in onderwijs: 'We balanceren op een heel dun lijntje'

Scholen in de regio worstelen met hoge aantallen coronabesmettingen en de maatregelen die ze moeten nemen. 'Het is balanceren op een heel dun lijntje', zegt directeur Rinaldo Keur de Morskring in Leiden. Zijn collega Sanne van Gulik van Octantbasisschool Fontein uit Den Haag vult aan: 'We zijn soms net de GGD hier.'

Het aantal besmettingen onder vooral jonge kinderen stijgt snel. Dat wordt volgens de GGD deels verklaard door het veranderde testbeleid. Sinds de scholen begin februari weer opengingen, moeten jonge kinderen ook getest worden als ze een snottebel hebben of zich niet lekker voelen. Wie zich niet laat testen moet in quarantaine. En ook de leerkrachten mogen niet werken als ze snotteren of verhoging hebben.

9000 kwetsbare patiënten krijgen coronavaccin in het ziekenhuis

Ziekenhuizen gaan zaterdag beginnen met het vaccineren van een groep kwetsbare patiënten, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg tegen de NOS. "Het gaat om zo'n 9000 patiënten die bijvoorbeeld een orgaan- of beenmergtransplantatie hebben gehad of een ernstige immuunziekte hebben."

De ziekenhuizen nemen deze taak op zich, zodat de behandeld arts vanaf het begin betrokken is bij de vaccinatie en de effecten daarvan. In de vaccinatiestrategie zou deze groep kwetsbaren waarschijnlijk later aan de beurt zijn vanwege hun (jonge) leeftijd. Het RIVM heeft de patiënten die hiervoor in aanmerking komen een uitnodiging gestuurd.

