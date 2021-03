Coronavirus: 'Vakantiehuisjes duurder dan normaal door corona'

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

'Vakantiehuisjes duurder dan normaal door corona'

Vakantiehuisjes in Nederland zijn sinds het begin van de coronapandemie duidelijk duurder geworden. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo'n 8 tot 13 procent omhooggegaan in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Alle vakantieparken zitten straks 'ramvol met Nederlanders', denkt Laurens Taekema, eigenaar van de site. Voor de zomervakantie wordt al driftig geboekt.

De prijzen voor vakantiehuisjes liggen nu alweer iets hoger dan vorig jaar. Volgens Taekema komt dat ook door de reisvooruitzichten. Zo is het negatieve reisadvies voor het buitenland verlengd tot en met 15 mei, dat is inclusief de meivakantie. Daarnaast weten mensen volgens Taekema dat een vakantie in Nederland sowieso door kan gaan, voor het buitenland is dat nog maar de vraag. En mensen hebben de afgelopen zomer Nederland als vakantiebestemming ontdekt.

Een gezin met drie kinderen dat twee weken in een huisje op een vakantiepark wil zitten, kan al snel rekenen op een prijs van meer dan 1000 euro, rekent Taekema voor. '2000 euro wordt ook gerust betaald voor een verblijf op een park. Opvallend genoeg zijn de luxere huizen al een tijd in trek. Mensen willen graag weg, ze zijn het thuiszitten beu. En er is ook wel wat geld beschikbaar, want een vakantie naar het buitenland kon niet.'

Coronaworsteling in onderwijs: 'We balanceren op een heel dun lijntje'

Scholen in de regio worstelen met hoge aantallen coronabesmettingen en de maatregelen die ze moeten nemen. 'Het is balanceren op een heel dun lijntje', zegt directeur Rinaldo Keur de Morskring in Leiden. Zijn collega Sanne van Gulik van Octantbasisschool Fontein uit Den Haag vult aan: 'We zijn soms net de GGD hier.'

Het aantal besmettingen onder vooral jonge kinderen stijgt snel. Dat wordt volgens de GGD deels verklaard door het veranderde testbeleid. Sinds de scholen begin februari weer opengingen, moeten jonge kinderen ook getest worden als ze een snottebel hebben of zich niet lekker voelen. Wie zich niet laat testen moet in quarantaine. En ook de leerkrachten mogen niet werken als ze snotteren of verhoging hebben.

Lees hier het hele artikel

9000 kwetsbare patiënten krijgen coronavaccin in het ziekenhuis

Ziekenhuizen gaan zaterdag beginnen met het vaccineren van een groep kwetsbare patiënten, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg tegen de NOS. "Het gaat om zo'n 9000 patiënten die bijvoorbeeld een orgaan- of beenmergtransplantatie hebben gehad of een ernstige immuunziekte hebben."

De ziekenhuizen nemen deze taak op zich, zodat de behandeld arts vanaf het begin betrokken is bij de vaccinatie en de effecten daarvan. In de vaccinatiestrategie zou deze groep kwetsbaren waarschijnlijk later aan de beurt zijn vanwege hun (jonge) leeftijd. Het RIVM heeft de patiënten die hiervoor in aanmerking komen een uitnodiging gestuurd.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.