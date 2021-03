Coronavirus: Kinderen en volwassenen lopen Avond4daagse vanuit huis

Farmaceutische sector wil plek in het OMT

De farmaceutische sector wil een stoel in het het Outbreak Management Team (OMT). Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt tegen het AD dat toekomstige pandemieën zo beter bestreden zouden kunnen worden. OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee.

De NVFG-voorzitter benadrukt in het interview dat het gaat om deskundigen uit de sector en niet om mensen met commerciële functies. 'Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.' Kaptein stelt dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.

De OMT-voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegtdat een plek in het team 'niet een prijs is die je kunt winnen. Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie.'

Kinderen en volwassenen lopen Avond4daagse vanuit huis

Net als vorig jaar gaat de Avond4daagse door het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Wandelaars kunnen ook dit jaar vanuit hun eigen huis verschillende routes lopen van 2,5, 5 of 10 kilometer. Dat kan met de app die de Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft ontwikkeld.

Vorig jaar liepen ongeveer 60.000 kinderen de Avond4daagse vanuit huis mee. Dit jaar hoopt de organisatie op meer, zegt een woordvoerder, die ook laat weten dat volwassenen de app goed kunnen gebruiken. 'De app is in principe ontwikkeld voor kinderen, maar de routes zijn ook leuk voor ouderen.' Tijdens het wandelen krijgen deelnemers opdrachten via de app, bijvoorbeeld om zwerfafval op te ruimen of om een rap te verzinnen.

Binnenvaart vervoerde minder goederen in crisisjaar 2020

De binnenvaart heeft in coronajaar 2020 minder goederen vervoerd in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de afname in zijn geheel toe te schrijven aan het internationale transport. Het binnenlands vervoer nam qua gewicht juist iets toe.

In totaal was de binnenvaart vorig jaar goed voor 349 miljoen ton aan goederen. Dat was 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Internationale transporten zagen het totale gewicht met 4,1 procent dalen.

Vooral het verschepen van droge bulk, zoals kolen en ijzererts, droeg bij aan de daling. Hier was sprake van een daling van bijna 9 procent. Het gewicht aan natte bulkgoederen als ruwe olie, benzine, diesel, maar ook vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten, steeg met 1,7 procent.

