Coronavirus: Ziekenhuisopnames hoogste sinds eind januari

Hoogste aantal patiënten in ziekenhuizen sinds eind januari

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2342 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 26 januari. Ten opzichte van zondag is het aantal opgenomen coronapatiënten met 94 gestegen. In de afgelopen vijf dagen is het aantal opgenomen coronapatiënten met 155 gestegen.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900, het niveau van begin januari. Hoe hoog de piek wordt, kan worden beïnvloed door het aantal gevaccineerde mensen en het lenteweer.

6824 nieuwe coronagevallen

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt nog altijd op. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6824 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december.

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.

Corona-uitbraak in PI Alphen voorbij, maatregelen deze week vermoedelijk opgeheven

In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn worden de quarantainemaatregelen vermoedelijk deze week teruggedraaid. Als gevolg van een corona-uitbraak moesten er op meerdere afdelingen maatregelen worden genomen.

'Op dit moment zijn er nog 24 cellen in quarantaine. In totaal zijn er zeven positief geteste gedetineerden geweest waarvan nu vier op de corona-afdeling zitten, maar waarschijnlijk testen zij morgen ook negatief. Dan kunnen de quarantainemaatregelen teruggedraaid worden.'

De nieuwe bezoekzaal met plexiglas | Foto: PI Alphen

In november vorig jaar waren ook al twintig gedetineerden besmet. Uit voorzorg werden toen drie afdelingen met 107 gedetineerden afgezonderd van de anderen. De directeur van de Alphense gevangenis meldde destijds dat het virus via buitenstaanders moet zijn binnengekomen, omdat gedetineerden bij binnenkomst in quarantaine moeten.

In week tijd landelijk 6423 boetes voor avondklok uitgeschreven

De politie heeft vorige week in het hele land 6423 mensen beboet voor het overtreden van de avondklok. Dat zijn er ruim 500 meer dan de week ervoor, toen de politie 5906 avondklokboetes uitschreef. De politie beëindigde afgelopen weekend vijftig illegale feesten.

Het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming is afgelopen week gedaald van 159 naar 140. Het aantal waarschuwingen dat de politie uitdeelde aan mensen die de coronamaatregelen negeerden is vergelijkbaar met eerdere cijfers. Vorige week kregen 204 mensen een waarschuwing, de week ervoor 217.

Silverdome Zoetermeer wordt vaccinatielocatie

Binnenkort kan er ook in de Silverdome in Zoetermeer gevaccineerd worden. Volgens de gemeente zijn de voorbereidingen in volle gang om daar zeven dagen per week te gaan prikken.

Delftse toerismesector hekelt verhoging belasting in coronatijd

De musea en andere toeristische instellingen in Delft hebben vorig jaar 70 procent minder bezoekers ontvangen. Voor de Delftse horeca betekende de lockdown een krimp van 50 tot 70 procent, zo blijkt uit nieuwe toeristische cijfers. Daarbij komt nog de door de gemeente geplande verhoging van de toeristenbelasting, om zo de Delftse begroting weer op orde te krijgen. Miriam Notten, voorzitter van het Platform Toerisme Delft, luidt de noodklok.

'Op dit moment hebben we allemaal nog gelukkig baat bij allerlei overheidsondersteuningen', vertelt Notten over de situatie van de sector in Delft. 'Maar wat het precies voor effect heeft op de lange termijn, weet niemand. Het gaat nog wel even duren voor de toeristische markt in Delft zich weer herstelt, voor hotels wordt het herstel nog later verwacht. Eén hotel is al gesloten en één is er al in de verkoop. Dat is triest.'

Dat de gemeente de toeristenbelasting verhoogt, is pijnlijk, stelt Notten. 'Ook de gemeente wil haar begroting op orde krijgen. Alleen het is erg zuur als dat consequenties heeft voor de toeristisch-recreatieve sector. Het is echt wel fors: hij wordt ongeveer met 36 procent verhoogd. Los daarvan wordt er ook bezuinigd op cultuur. Dat is nou juist een van die scheppende voorwaarden waardoor toeristen het aantrekkelijk vinden om Delft te bezoeken.'

Farmaceutische sector wil plek in het OMT

De farmaceutische sector wil een stoel in het het Outbreak Management Team (OMT). Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt tegen het AD dat toekomstige pandemieën zo beter bestreden zouden kunnen worden. OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee.

De NVFG-voorzitter benadrukt in het interview dat het gaat om deskundigen uit de sector en niet om mensen met commerciële functies. 'Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.' Kaptein stelt dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.

De OMT-voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegtdat een plek in het team 'niet een prijs is die je kunt winnen. Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie.'

Kinderen en volwassenen lopen Avond4daagse vanuit huis

Net als vorig jaar gaat de Avond4daagse door het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Wandelaars kunnen ook dit jaar vanuit hun eigen huis verschillende routes lopen van 2,5, 5 of 10 kilometer. Dat kan met de app die de Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft ontwikkeld.

De avondvierdaagse in Den Haag in 2017 | Foto: ANP

Vorig jaar liepen ongeveer 60.000 kinderen de Avond4daagse vanuit huis mee. Dit jaar hoopt de organisatie op meer, zegt een woordvoerder, die ook laat weten dat volwassenen de app goed kunnen gebruiken. 'De app is in principe ontwikkeld voor kinderen, maar de routes zijn ook leuk voor ouderen.' Tijdens het wandelen krijgen deelnemers opdrachten via de app, bijvoorbeeld om zwerfafval op te ruimen of om een rap te verzinnen.

Binnenvaart vervoerde minder goederen in crisisjaar 2020

De binnenvaart heeft in coronajaar 2020 minder goederen vervoerd in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de afname in zijn geheel toe te schrijven aan het internationale transport. Het binnenlands vervoer nam qua gewicht juist iets toe.

In totaal was de binnenvaart vorig jaar goed voor 349 miljoen ton aan goederen. Dat was 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Internationale transporten zagen het totale gewicht met 4,1 procent dalen.

Vooral het verschepen van droge bulk, zoals kolen en ijzererts, droeg bij aan de daling. Hier was sprake van een daling van bijna 9 procent. Het gewicht aan natte bulkgoederen als ruwe olie, benzine, diesel, maar ook vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten, steeg met 1,7 procent.

