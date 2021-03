Coronavirus: Grapperhaus in zelfisolatie na contact met besmet persoon

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus in quarantaine

Demissionair minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) gaat in quarantaine omdat hij in contact is geweest met iemand die positief is getest. Tijdens een debat in de Eerste Kamer werd Grapperhaus daarover ingelicht. Hij verliet daarop direct het debat.

Volgens Grapperhaus zelf is hij tijdens een werkbezoek in contact geraakt met de betreffende persoon, maar heeft hij daarbij voldoende afstand gehouden. 'Het betekent dat ik me morgen laat testen,' reageert de minister. Grapperhaus blijft gezien de omstandigheden voorlop vanuit huis werken.

Artsen LNAZ: 'Meer IC-bedden gaan ten koste van reguliere zorg'

Als de Rijksoverheid de IC-capaciteit wil opschalen naar 1.700 bedden gaat dat ten koste van de reguliere zorg, zo zeggen artsen van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Volgens een woordvoerder van het LNAZ is die opschaling wel mogelijk: 'Het kan als de nood aan de man is, maar dan moet je wel absoluut de reguliere zorg afschalen en anders gaan werken.'

Al geruime tijd stijgt het aantal coronabesmettingen, en dat is volgens voorzitter van het LNAZ Ernst Kuipers geen goed teken. Volgens hem zal het de komende weken alleen maar drukker worden. Tegelijkertijd benadrukt Kuipers dat hij verwacht dat 'we echt wegblijven van Code Zwart.' In dat geval zou het aantal besmettingen meer zijn dan de capaciteit van de ziekenhuizen.

Onduidelijkheid onder ouderen over vaccinaties

Veel ouderen weten niet wanneer zij aan de beurt zijn om een coronavaccin te krijgen, dat melden ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB. Volgens de bonden zijn krijgen de ouderen te maken met gebrekkige en tegenstrijdige informatie. Ook zijn de priklocaties vaak ver weg, en is het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin onder de ouderen laag.

Uit cijfers van RIVM blijkt dat een derde van de thuiswonende 90-plussers nog wacht op de eerste prik. Bij 80-plussers is dat ongeveer 20 procent. Volgens de ANBO zijn de problemen vooral praktisch van aard. Ouderen bellen vooral om te vragen wanneer ze aan de beurt zijn en of ze kunnen kiezen welk vaccin ze willen. 'Eerst zei De Jonge dat ze met AstraZeneca zouden blijven prikken, toen toch weer niet. Dat zorgt voor verwarring en voedt twijfel,' aldus een woordvoerder van KBO-PCOB.

Corona-uitbraken bij Haagse brandweer

De Haagse brandweer kampt met veel ziekteverzuim door corona-uitbraken onder de brandweerlieden, dat meldt brandweercommandant Esther Lieben bij West Wordt Wakker. Volgens Lieben worden de brandweerlieden voornamelijk besmet door hun jonge kinderen. Onder de jongeren lopen de coronabesmettingen sinds de heropening van de scholen flink op.

Lieben pleit ervoor dat hulpverleners zoals haar brandweerlieden, maar ook ambulancemedewerkers en boa's voorrang krijgen bij het vaccineren. 'Alle hulpverleners in de frontlinie, waar je niet altijd kunt voorkomen dat je in contact komt met mogelijk besmette mensen, moeten nu gevaccineerd worden', pleit ze.

GGD heeft dringend gebrek aan vaccins

De GGD Hollands Midden staat te springen om extra vaccins. 'We prikken nu ongeveer tien procent van wat we kunnen', zegt Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding. Vandaar dat de huisartsen in de regio vanaf nu gebruik gaan maken van de vaccinatielocaties. 'Als we genoeg vaccins krijgen kunnen we de hele regio in een maand inenten.'

Het vaccineren tegen het coronavirus gaat niet zo snel als iedereen zou willen. Dat komt volgens Haasbeek vooral omdat er maar weinig vaccins beschikbaar zijn. 'We hebben in Hollands Midden zeven locaties om te vaccineren. Maar omdat we zo weinig vaccins krijgen zijn er maar drie open, waar we vaak ook maar drie lijnen open hebben. We zouden ongeveer 18.000 mensen per dag kunnen prikken, maar komen niet verder dan 1500 tot 1800.'

Niet-mobiele thuiswonenden vanaf volgende week gevaccineerd

Huisartsen gaan vanaf volgende week mensen vaccineren die thuis wonen, maar niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat gebeurt aan huis met het vaccin van AstraZeneca, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat in totaal om zo'n 70.000 mensen.

'Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd'. aldus het RIVM. Ook mensen uit de 'medisch hoog-risicogroep' met een neurologische aandoening en ademhalingsproblemen komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne.

Veiligheidsberaad rekent op concreet openingsplan over twee weken

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. 'We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn', aldus Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

