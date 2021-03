Coronavirus: Nederland kreeg miljoen vaccindoses te weinig

Nederland kreeg miljoen vaccindoses te weinig

Nederland heeft in de eerste drie maanden van het jaar ongeveer een miljoen vaccindoses minder ontvangen dan de bedoeling was. Vaccinfabrikanten Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca leverden ongeveer 3,4 miljoen doses, terwijl dat er 4,3 miljoen hadden moeten zijn.

Met de eerste leveringen van eind vorig jaar erbij hadden er nu in totaal 4,5 miljoen doses geleverd moeten zijn, maar de teller staat op 3,6 miljoen doses.

Vooral AstraZeneca bleef achter. Dat bedrijf had in het eerste kwartaal 1,5 miljoen doses moeten leveren, maar de teller staat nu op ongeveer 885.000 doses. Moderna zou volgens het 'indicatief leveringsoverzicht' 400.000 doses leveren, maar heeft tot nu toe bijna 240.000 doses geleverd.

Beeld ter illustratie | Foto: ANP

RIVM telt fors minder positieve tests in afgelopen etmaal

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5909 positieve coronatests geteld. Maandag waren het er 6804 (na correctie).

Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

Er zijn het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen wegens corona geregistreerd. Een dag eerder waren het er tien.

Meer dan 2400 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) denkt dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd kan stijgen richting de 2900, het niveau van rond de jaarwisseling. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1728 coronapatiënten, 61 meer dan op maandag en 135 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met zeven naar 682.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. Afgelopen etmaal zijn 343 mensen op een verpleegafdeling of intensive care komen te liggen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen zeven dagen heeft het LCPS 1960 ziekenhuisopnames gemeld, gemiddeld 280 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 9 januari.

RIVM luidt noodklok over toename besmettingen

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week met 13 procent toegenomen. Wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betreft staan 'alle wijzers in het rood'. De afgelopen zeven dagen kwamen bij het instituut in totaal 51.866 meldingen binnen over positieve coronatesten. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Toen was sprake van een dalende trend, nu stijgt het aantal coronagevallen al weken op rij.

Procentueel is de toename van de laatste week iets lager dan een week eerder, toen het RIVM 16 procent meer besmettingen rapporteerde.

De sterkste toename van het aantal besmettingen (plus 19 procent) noteerde het RIVM onder mensen van 70 tot en met 79 jaar. Thuiswonenden uit deze groep lopen het virus weer vaker op. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt wel hoger in alle leeftijdscategorieën onder de 70 jaar. Jongvolwassenen (18-24 jaar) vormen nog steeds de groep met de meeste coronagevallen. In hun leeftijdscategorie kwam er 17 procent bij. In verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe coronagevallen juist af.

Helft basisscholen stuurt klassen naar huis vanwege corona

Meer dan de helft (51 procent) van alle basisscholen in Nederland heeft afgelopen week één of meerdere klassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen. Gemiddeld ging het om twee klassen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt dat op basis van een eigen peiling onder ruim 1400 schooldirecteuren.

De AVS schat dat bijna 220.000 basisschoolleerlingen thuis in quarantaine hebben gezeten, op een totaal van circa 1,6 miljoen leerlingen.

Volgens de peiling moest 1,3 procent van de basisscholen noodgedwongen helemaal dicht vanwege coronagevallen. Op 49 procent van de scholen waren alle klassen gewoon op school. Bij de vorige peiling van de AVS, van 11 maart, was dat nog 57 procent.

LEES OOK: Coronaworsteling in onderwijs: 'We balanceren op een heel dun lijntje'

Demissionair minister Ferd Grapperhaus in quarantaine

Demissionair minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) gaat in quarantaine omdat hij in contact is geweest met iemand die positief is getest. Tijdens een debat in de Eerste Kamer werd Grapperhaus daarover ingelicht. Hij verliet daarop direct het debat.

Volgens Grapperhaus zelf is hij tijdens een werkbezoek in contact geraakt met de betreffende persoon, maar heeft hij daarbij voldoende afstand gehouden. 'Het betekent dat ik me morgen laat testen,' reageert de minister. Grapperhaus blijft gezien de omstandigheden voorlop vanuit huis werken.

Artsen LNAZ: 'Meer IC-bedden gaan ten koste van reguliere zorg'

Als de Rijksoverheid de IC-capaciteit wil opschalen naar 1.700 bedden gaat dat ten koste van de reguliere zorg, zo zeggen artsen van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Volgens een woordvoerder van het LNAZ is die opschaling wel mogelijk: 'Het kan als de nood aan de man is, maar dan moet je wel absoluut de reguliere zorg afschalen en anders gaan werken.'

Al geruime tijd stijgt het aantal coronabesmettingen, en dat is volgens voorzitter van het LNAZ Ernst Kuipers geen goed teken. Volgens hem zal het de komende weken alleen maar drukker worden. Tegelijkertijd benadrukt Kuipers dat hij verwacht dat 'we echt wegblijven van Code Zwart.' In dat geval zou het aantal besmettingen meer zijn dan de capaciteit van de ziekenhuizen.

Onduidelijkheid onder ouderen over vaccinaties

Veel ouderen weten niet wanneer zij aan de beurt zijn om een coronavaccin te krijgen, dat melden ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB. Volgens de bonden zijn krijgen de ouderen te maken met gebrekkige en tegenstrijdige informatie. Ook zijn de priklocaties vaak ver weg, en is het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin onder de ouderen laag.

Uit cijfers van RIVM blijkt dat een derde van de thuiswonende 90-plussers nog wacht op de eerste prik. Bij 80-plussers is dat ongeveer 20 procent. Volgens de ANBO zijn de problemen vooral praktisch van aard. Ouderen bellen vooral om te vragen wanneer ze aan de beurt zijn en of ze kunnen kiezen welk vaccin ze willen. 'Eerst zei De Jonge dat ze met AstraZeneca zouden blijven prikken, toen toch weer niet. Dat zorgt voor verwarring en voedt twijfel,' aldus een woordvoerder van KBO-PCOB.

Corona-uitbraken bij Haagse brandweer

De Haagse brandweer kampt met veel ziekteverzuim door corona-uitbraken onder de brandweerlieden, dat meldt brandweercommandant Esther Lieben bij West Wordt Wakker. Volgens Lieben worden de brandweerlieden voornamelijk besmet door hun jonge kinderen. Onder de jongeren lopen de coronabesmettingen sinds de heropening van de scholen flink op.

Lieben pleit ervoor dat hulpverleners zoals haar brandweerlieden, maar ook ambulancemedewerkers en boa's voorrang krijgen bij het vaccineren. 'Alle hulpverleners in de frontlinie, waar je niet altijd kunt voorkomen dat je in contact komt met mogelijk besmette mensen, moeten nu gevaccineerd worden', pleit ze.

Lees verder: Corona-uitbraken teisteren Haagse brandweer: 'Geef hulpverleners voorrang bij vaccineren'

GGD heeft dringend gebrek aan vaccins

De GGD Hollands Midden staat te springen om extra vaccins. 'We prikken nu ongeveer tien procent van wat we kunnen', zegt Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding. Vandaar dat de huisartsen in de regio vanaf nu gebruik gaan maken van de vaccinatielocaties. 'Als we genoeg vaccins krijgen kunnen we de hele regio in een maand inenten.'

Het vaccineren tegen het coronavirus gaat niet zo snel als iedereen zou willen. Dat komt volgens Haasbeek vooral omdat er maar weinig vaccins beschikbaar zijn. 'We hebben in Hollands Midden zeven locaties om te vaccineren. Maar omdat we zo weinig vaccins krijgen zijn er maar drie open, waar we vaak ook maar drie lijnen open hebben. We zouden ongeveer 18.000 mensen per dag kunnen prikken, maar komen niet verder dan 1500 tot 1800.'

Lees verder: GGD baalt van gebrek aan vaccins: 'Kunnen in een maand hele regio vaccineren'

Niet-mobiele thuiswonenden vanaf volgende week gevaccineerd

Huisartsen gaan vanaf volgende week mensen vaccineren die thuis wonen, maar niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat gebeurt aan huis met het vaccin van AstraZeneca, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat in totaal om zo'n 70.000 mensen.

'Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd'. aldus het RIVM. Ook mensen uit de 'medisch hoog-risicogroep' met een neurologische aandoening en ademhalingsproblemen komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne.

Veiligheidsberaad rekent op concreet openingsplan over twee weken

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. 'We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn', aldus Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.