Coronavirus: De Jonge: 'rode loper' voor Leidse fabriek leverde niets op

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Campagne Midden-Delfland tegen 'zuipschuiten en speedboten'

De gemeente Midden-Delfland is een campagne gestart tegen zuipschuiten en snelle speedboten in de gemeente. In het vaarseizoen wordt het steeds drukker op het water. Omdat de coronamaatregelen waarschijnlijk nog wel even van kracht zijn, verwachten de autoriteiten, net als vorig jaar, veel overlast. De politie waarschuwt harder op te zullen treden.

Erik Smit, brigadier en lid van het Nautisch team politie Westland, zegt tegen WOS.nl vorig jaar zomer door corona zijn handen vol te hebben gehad aan handhaving. Jongeren zorgden toen voor veel overlast op het water. Ook burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland is de overlast zat. De campagne moet jongeren wijzen op de regels op het water. Er staan borden bij de toegangs-vaarwegen van Midden-Delfland en er worden flyers aan jongeren uitgedeeld. Bij het overtreden van de regels worden meteen boetes uitgedeeld.

Politie en gemeenten gaan bekeuren bij drukte in parken

Politie en gemeenten gaan strenger optreden tegen de massale drukte en het alcoholgebruik in stadsparken. Dinsdag zijn op diverse plaatsen in het land parken leeggeveegd door de politie. Als het vanaf woensdag weer te druk wordt, volgen bekeuringen. 'Het is heel erg onverantwoord om samen te klitten', vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Daar zochten grote groepen jongeren elkaar dinsdag met drank en hapjes op in het Sonsbeekpark.

In het Haagse Zuiderpark helpen cirkels ook bij het houden van voldoende afstand. Amsterdam wijst er nog eens op dat de coronaregel is dat mensen buiten met slechts twee personen of één huishouden bij elkaar mogen komen. Groepen zijn verboden. De hoofdstad en Den Haag roepen bezoekers woensdag ook op om de parken schoon achter te laten. Dinsdagavond bleek op tal van plaatsen dat er enorme hoeveelheden afval en verpakkingen achtergelaten worden.

De Jonge: 'rode loper' voor Leidse fabriek leverde niets op

Coronaminister Hugo de Jonge noemt de berichtgeving over een deal die Nederland misliep met het in Leiden gevestigde Halix 'onzinnig'. Volgens hem heeft Nederland heus 'de rode loper uitgerold' toen de Leidse fabriek het kabinet vroeg om een investering, maar was daar al snel 'geen behoefte aan'. Bovendien had zo'n investering niet betekend dat Nederland meer vaccins zou krijgen, meent de minister. "We hebben namelijk gewoon de afspraak met AstraZeneca."

Het gaat om het Oxford-vaccin dat is gekocht door farmaceut AstraZeneca en dat onder andere wordt gemaakt door de Leidse fabrikant Halix. Uit berichten van de NOS en de Volkskrant zou blijken dat Nederland vorig jaar is benaderd door Halix met de vraag of het kabinet geld wilde steken in het vaccinproject. Nederland zou te lang hebben getreuzeld. Intussen hadden de Britten al geld toegezegd, en gingen zij er met de buit vandoor: zij kregen in ruil voor de investering extra vaccins.

Volgens De Jonge is in de dagen na het eerste signaal van Halix veel contact geweest tussen het kabinet en het bedrijf. Daarna is 'afgesproken dat er een investeringsvoorstel zou komen, en even later bleek daar geen noodzaak toe te bestaan'. Op de vraag of het Verenigd Koninkrijk in het gat is gesprongen dat Nederland liet ontstaan, zegt De Jonge: 'We hebben de bereidheid uitgesproken te investeren, maar dat staat los van de vraag: had je dan meer vaccins voor Nederland gehad. Dat is niet zo.'

Medicijnautoriteit: oordeel EMA over vaccin AstraZeneca leidend

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) blijft in de besluitvorming over het vaccin van AstraZeneca de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) volgen. Het Duitse besluit om het bewuste vaccin uit voorzorg niet meer te geven aan mensen onder de 60 jaar, verandert niets aan die lijn, maakt een woordvoerster van de Nederlandse medicijnautoriteit duidelijk.

Het veiligheidscomité van het EMA, waar het CBG zelf ook in is vertegenwoordigd, beoordeelt alle meldingen over mogelijke bijwerkingen van het middel en komt naar verwachting eind volgende week weer met conclusies en aanbevelingen. Die zijn leidend. 'Alle meldingen worden besproken in Europees verband. Mocht er aanleiding voor zijn, dan nemen we maatregelen', aldus de woordvoerster van het CBG. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte dinsdagavond al duidelijk nu geen reden te zien om het Duitse besluit te volgen.

Eerste zelftesten nu bij apotheker beschikbaar

De eerste zelftesten zijn sinds woensdag beschikbaar bij enkele apotheken. Ze kosten rond de 9 euro en de verwachting is dat ze 'op afzienbare termijn' bij alle apotheken te koop zijn, aldus het ministerie van Volksgezondheid. In de loop van april komen deze zelftesten ook bij supermarkten en drogisten te liggen. De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex. Het is wel nodig dat mensen die positief zijn na een test thuis alsnog een test doen bij de GGD, benadrukt coronaminister Hugo de Jonge. Hij kocht woensdag een eerste zelftest bij een apotheek in Den Haag.

De hoop is dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen worden ontdekt. "De potentiële vangst van het aantal positieve gevallen wordt zoveel groter dat het opweegt tegen die enkele keer dat een test slecht wordt afgenomen of dat een positieve testuitslag niet wordt gemeld bij de GGD", zegt De Jonge. Er komen ook zelftesten beschikbaar voor het onderwijs en het bedrijfsleven. De overheid betaalt de testen voor het onderwijs. Het kabinet draagt 250 miljoen euro bij aan de zelftesten voor bedrijven.

Omzet detailhandel in februari een derde lager dan vorig jaar

Non-foodwinkels in Nederland hebben in februari haast een derde minder omgezet dan een jaar eerder. De niet-essentiële winkels werden hard getroffen door de coronamaatregelen waardoor zij een deel van de maand alleen open mochten voor het afhalen van bestellingen. In het begin van februari waren zij zelfs helemaal dicht. Winkels die voedsel verkopen zagen hun omzet juist met 8,7 procent stijgen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op jaarbasis daalde de omzet van de hele winkelsector met 2,8 procent. Daarbij corrigeerden de statistici al voor de samenstelling van de koopdagen omdat op sommige dagen meer wordt verkocht dan op andere. Februari was vorig jaar de laatste maand voordat het coronavirus echt toesloeg in Nederland. Winkels die voedsel en genotsmiddelen verkochten en drogisterijen hadden een omzetgroei, alle andere categorieën kenden krimp. De kleding- en schoenenverkopers werden het hardst getroffen.

Door de sluiting van niet-essentiële winkels en veranderd gedrag tijdens de coronacrisis is webwinkelen aanzienlijk belangrijker geworden. De omzet daarvan was ruim het dubbele als in februari 2020. Dat is de sterkste groei die het CBS heeft gemeten sinds het statistiekbureau in 2014 de cijfers van internetverkopen ging bijhouden. Winkels die normaal gesproken vooral in de fysieke winkels verkopen en de webwinkel als nevenactiviteit hebben, zagen door de lockdown hun onlineomzet met 162,1 procent stijgen.

Nederlanders vieren Pasen met vakantie in eigen land

Een weekendje weg in eigen land is komend paasweekend erg populair. Nederlanders hebben veel hotels en vakantiehuisjes geboekt en vooral plekken aan de Nederlandse kust zijn in trek voor aankomend weekend.

De Nederlandse zoekdata van Booking.com laat zien dat met name kustbestemmingen zoals Noordwijk aan Zee, Zandvoort en ook Texel een stuk populairder zijn deze Pasen ten opzichte van vorig jaar. Maar ook steden zijn in trek bij Nederlanders. Zo is Amsterdam de meest gezochte bestemming tijdens het paasweekend, gevolgd door Maastricht.

Ook op boekingswebsite Zoover surft afgelopen week ruim 62 procent naar Nederlandse bestemmingen, laat een woordvoerster weten. 'De afgelopen week zien we een toename van het aantal zoekopdrachten voor het paasweekend, zo’n 15 procent ten opzichte van vorige week. Ook zoeken er opvallend veel mensen naar 1 mei.'

GGD-baas Rouvoet: prikaanbod van ziekenhuizen is niet nodig

Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is 'sympathiek, ik waardeer het zeer', maar het is niet nodig, zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen 2 miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers. Tegen het ANP reageert Rouvoet: 'Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten. Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken. Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie steken in hun bedden. Aan meer overcapaciteit hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer leveringen en aan meer leveringszekerheid.'

Volgens Rouvoet wordt het tempo van vaccineren momenteel bepaald door hoeveel vaccins er worden geleverd. In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. De GGD'en, die de meeste prikken zetten, zijn volgens Rouvoet nu al in staat om een miljoen mensen per week te vaccineren. De mensen zijn er, de locaties zijn er, maar de vaccins niet. Omdat die locaties wel al zijn ingericht op zo veel vaccinaties, betekent het dat ze nu leeg kunnen overkomen.

'Geen groter overlijdensrisico Covid-19 bij mensen met obesitas'

Mensen met overgewicht hebben weliswaar meer kans om corona te krijgen en daar ernstig ziek van te worden maar eenmaal op de intensive care leveren de extra kilo's geen slechtere prognose op. Daar hebben covid-patiënten met obesitas geen grotere kans om te overlijden dan patiënten met een gezond gewicht.

Dat blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek onder patiënten op 82 Nederlandse ic's, waar de Volkskrant over schrijft. Artsen en wetenschappers bestudeerden de gegevens van de ruim 2.600 covid-patiënten die daar in de eerste helft van vorig jaar werden opgenomen. De uitkomst is van belang, schrijven ze, als er vanwege schaarste aan bedden ooit keuzes moeten worden gemaakt. BMI zou dan geen criterium moeten zijn. 'Eenmaal op de ic zijn de kansen van alle groepen vergelijkbaar', zegt onderzoeksleider Peter Pickkers, intensivist en hoogleraar intensive care geneeskunde in het Radboudumc.

Van alle covid-patiënten op de ic, kampt circa 80 procent met (ernstig) overgewicht. Het Nederlandse onderzoek maakt duidelijk dat de patiënten met overgewicht bij binnenkomst niet zieker zijn dan de patiënten met een gezond gewicht.

Avondklok gaat woensdagavond een uur later in

De avondklok gaat vanaf woensdagavond een uur later in. Nederlanders mogen vanwege de zomertijd tot 22.00 uur op straat zijn. De eindtijd blijft 04.30 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen en afhaallocaties voor eten en drinken kunnen open blijven tot 21.45 uur.

De avondklok is ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen minder bij elkaar op bezoek gaan en zo het coronavirus minder snel verspreiden. Er is een uitzondering gemaakt voor diegenen die vanwege hun werk of medische redenen 's nachts buiten moeten zijn, zij mogen met een verklaring de straat op als de avondklok van kracht is. Ook hondenbezitters mogen met het huisdier aan de lijn naar buiten.

Hoewel er een boete van 95 euro op overtreding van de avondklok staat, zijn er wekelijks nog veel mensen onterecht op straat. Vorige week deelde de politie bijna 6500 avondklokboetes uit.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.