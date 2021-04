Coronavirus: Woensdag recordaantal mensen gevaccineerd

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Woensdag recordaantal mensen gevaccineerd

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als op woensdag. In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik.

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor.

Coronagemiddelde loopt nog iets op

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt nog op, maar het gaat de laatste dagen niet zo snel. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7882 positieve tests geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), iets meer dan op woensdag en iets meer dan de vorige donderdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 52.071 nieuwe gevallen gemeld. Dat is het hoogste peil sinds begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd. In de week tot aan woensdag stond het gemiddelde op 7413 gevallen, tot aan dinsdag was het gemiddelde 7400. In de afgelopen weken was het gemiddelde juist fors opgelopen.

Zorg mag jaarverslag later inleveren wegens coronadrukte

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen, omdat ze het zo druk hebben vanwege de coronacrisis. Het jaarverslag hoeft niet meer uiterlijk voor 1 juni ingeleverd te worden, dat kan nu tot 1 oktober. Dat meldt de gezondheidsinspectie na een besluit van de minister van VWS, bij wie de stukken moeten worden ingeleverd.

Het besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Westlandse terrassen mogen worden verruimd tot 1 oktober 2021

Horecaondernemers in Westland mogen hun terrassen tot 1 oktober 2021 ruimer opstellen dan volgens de regels is toegestaan. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. Dit geeft de horeca de gelegenheid om, zodra de terrassen weer open mogen, te voldoen aan de corona-afstandsnorm zonder dat dit tot een kleiner aantal gasten hoeft te leiden.

Om de horeca te ondersteunen, heeft de gemeente vorig jaar besloten in de zomer en het najaar een verruimde terrasopstelling toe te staan. In oktober is het besluit genomen dit te verlengen tot 1 mei 2021. Als gevolg van de landelijke maatregelen heeft de horeca hier tot nu toe echter nog geen gebruik van kunnen maken.

Ook is de gemeente bereid ontheffing te verlenen voor het overkappen van terrassen. De overkapping moet wel aan een aantal regels voldoen. Zo moet deze aan drie kanten open zijn. De gemeente brengt voor het verlenen van een ontheffing geen kosten in rekening.

Ollongren vertelde chauffeur pas tijdens rit over besmetting

Voormalig verkenner Kajsa Ollongren vertelde de chauffeur van haar dienstauto donderdag pas tijdens de rit dat ze besmet was met corona. Kort daarvoor verliet ze het Binnenhof, nadat ze had gehoord dat ze positief getest was. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van het ministerie van Sociale Zaken.

De chauffeur heeft zich laten testen. Het is niet bekend of hij ook besmet is geraakt. Er zijn maatregelen nageleefd om besmetting te voorkomen. In de auto was geen spatscherm, blijkt uit de antwoorden. Daarom droegen Ollongren en haar chauffeur mondkapjes. Volgens het ministerie was er in dit geval niets anders mogelijk dan dat Ollongren met de dienstauto wegreed.

Grapperhaus niet besmet met corona, gaat uit quarantaine

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is niet besmet met het coronavirus. De test die hij woensdag liet doen, is negatief. De CDA-bewindsman verliet in allerijl een debat in de Eerste Kamer nadat hij bericht had gekregen dat hij vrijdag in de buurt was geweest van iemand die besmet was met het coronavirus. Hij liet zich testen, en ging in quarantaine.

Grapperhaus was naar eigen zeggen niet dichtbij de besmette persoon geweest, maar nam het zekere voor het onzekere. 'De uitslag is negatief, dus ga ik vandaag weer uit mijn vrijwillige quarantaine.'

15 miljoen doses Leids vaccin onbruikbaar na ongeluk

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft 15 miljoen doses van zijn coronavaccin moeten weggooien nadat was gebleken dat die onbruikbaar waren als gevolg van een ongeluk in het productieproces, meldt The New York Times. De productie van het bij Janssen Vaccines in Leiden ontwikkelde coronavaccin is nu vertraagd omdat de Amerikaanse toezichthouder extra controles moet uitvoeren op de productielijn in de fabriek in Baltimore.

Johnson & Johnson heeft bevestigd dat er een partij vaccins niet bleek te voldoen aan de kwaliteitseisen. De farmaceut liet verder weten dat de partij nog niet was gebotteld toen de productiefout werd ontdekt. Medewerkers van de fabriek in Baltimore zouden per ongeluk ingrediënten van twee verschillende vaccins hebben gemengd.

De fabriek is van Emergent BioSolutions, het bedrijf dat de productie van het Johnson & Johnson-vaccin in de VS uitvoert. De producent werkt ook samen met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, die het zogenaamde Oxford-vaccin ontwikkelde.

Publiek toch welkom bij Songfestival

Bij de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy mag publiek aanwezig zijn. Dat bevestigt demissionair minister Arie Slob (Media) aan De Telegraaf.

Vanwege de coronacrisis was het lang onzeker of fans het internationale liedjesfestijn mogen bijwonen. Het kabinet heeft besloten om er een proef van te maken om te onderzoeken of grotere evenementen weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden gehouden.

Inclusief repetities zijn er in totaal negen shows. Per keer mogen er maximaal 3500 mensen aanwezig zijn. Het kabinet staat onder de naam ’fieldlab’ de laatste tijd al vaker congressen en evenementen toe. Zo waren er laatst bij wijze van proef vijfduizend man aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de voetbalwedstrijd Nederland-Letland. Het Eurovisie Songfestival wordt nu ook officieel een fieldlab.

Winkeliers kampen met wegblijvende klanten

Steeds meer mensen komen niet opdagen als ze een afspraak hebben gemaakt om te komen shoppen. Inmiddels komt tien procent van de klanten zijn afspraak niet na en dat percentage stijgt, blijkt uit navraag bij BNR bij brancheclubs. Bij sommige grote winkels blijft nu al tot een derde van de klanten weg.

Aan het begin kwam iedereen gewoon langs, zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die grote winkelketens als Action, Gamma en MediaMarkt vertegenwoordigt. 'Daarna zien we het aantal instorten, elke week met ongeveer een procent.' Vooral als klanten relatief anoniem kunnen winkelen laten zij het vaker op het laatste moment afweten.

Volgens INretail haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt naar verluidt in de tientallen miljoenen euro's per week.

