Coronavirus: Recordaantal vaccinaties, nog maar één prik na coronabesmetting

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Burgemeesters praten over proeven met toegangstesten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken dinsdag met coronaminister Hugo de Jonge hoe, waar en wanneer er proeven komen met bijeenkomsten die toegankelijk zijn met een coronatoegangstest. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarover in gesprek met diverse organisatoren en gemeenten. De burgemeesters willen weten hoe het ministerie zich de spreiding en de aanpak voorstelt en welke gemeenten worden aangewezen voor een proef.

Het Veiligheidsberaad pleit al meer dan een maand voor versoepeling van de strenge lockdownmaatregelen. Nu het aantal gevaccineerde mensen toeneemt en sneltesten voor iedereen beschikbaar zijn zou er met name in de buitenlucht meer mogelijk moeten zijn, vinden veel burgemeesters. Maatregelen onder goede voorwaarden versoepelen heeft de voorkeur boven parken die ongecontroleerd volstromen met drinkende mensen zodra het even mooi weer is. De burgemeesters gaan daar dinsdag opnieuw met De Jonge over praten.

Nog maar één prik na coronabesmetting

Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf vrijdag bij het maken van een vaccinatieafspraak zeggen dat ze nog maar één afspraak voor een prik willen maken. Dat meldt het RIVM, dat daarmee aansluit op een advies van de Gezondheidsraad. Die stelde eerder dat mensen die het afgelopen half jaar Covid-19 hebben gehad voorlopig aan één dosis van het vaccin genoeg hebben.

Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie plaatshad, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie wel gewoon door. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen half jaar positief zijn getest, wordt gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te zeggen, aldus het RIVM.

Het advies van de Gezondheidsraad geldt voor alle drie de vaccins: van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Mensen die niet besmet zijn geweest met het virus moeten wel twee prikken hebben. Maar mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen met één dosis toe. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt, aldus de Gezondheidsraad eerder. 'Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt. Daarom adviseert de raad om mensen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest met slechts één dosis te vaccineren.'

Banken: hulp overheid blijft nodig in bestrijden coronacrisis

Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voor alle getroffen bedrijven hun omzet weer op peil hebben. 'Het doorlopen van het steunpakket van de overheid is dus essentieel', zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Volgens de NVB zijn sinds het begin van de crisis al aan circa 52.000 bedrijven leningen verstrekt vanwege de coronacrisis, goed voor zo'n 44,3 miljard euro. Afgelopen maand ging het hard met de financieringen, want bij de vorige peiling bedroeg het bedrag nog 39,9 miljard euro. In maart zouden zo'n 3000 ondernemingen zijn geholpen.

Daarnaast kregen tot nu toe 129.000 bedrijven een betaalpauze met een totale waarde van 3,1 miljard euro. Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 47,4 miljard euro voor 181.000 ondernemers.

Toch kunnen niet alle bedrijven worden geholpen. 'Banken kunnen alleen krediet of uitstel van aflossing geven aan bedrijven die in de basis gezond zijn en in staat moet worden geacht zich na de crisis te kunnen herstellen', onderstreept Buijink nog eens. 'Daarnaast zou het financieren van niet-levensvatbare bedrijven ten koste gaan van de mogelijkheden van banken om gezondere ondernemingen te helpen zich de crisis uit te investeren.'

Nederlandse overheid roept reizigers op Curaçao te verlaten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onder meer vakantiegangers en stagiairs op het eiland Curaçao dringend verzocht het eiland te verlaten als hun verblijf niet noodzakelijk is. Op Curaçao nemen de coronabesmettingen flink toe: donderdag werden 431 mensen positief getest op het virus. Het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandeld heeft geen ruimte meer op de IC. In totaal liggen er op Curaçao 103 mensen in het ziekenhuis, waarvan 34 op de intensive care.

Donderdag besloot de regering om het reisadvies voor Curaçao en Aruba aan te passen. In het reisadvies worden reizigers gewaarschuwd dat niet-noodzakelijke zorg op de eilanden vanwege de pandemie nu stil is gevallen. Reizigers die vanaf de eilanden naar Nederland terugkeren moeten verplicht in thuisquarantaine.

Woensdag recordaantal mensen gevaccineerd

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als op woensdag. In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik.

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor.

Zorg mag jaarverslag later inleveren wegens coronadrukte

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen, omdat ze het zo druk hebben vanwege de coronacrisis. Het jaarverslag hoeft niet meer uiterlijk voor 1 juni ingeleverd te worden, dat kan nu tot 1 oktober. Dat meldt de gezondheidsinspectie na een besluit van de minister van VWS, bij wie de stukken moeten worden ingeleverd.

Het besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.