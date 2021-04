Coronavirus: Recordaantal vaccinaties, overheid roept op Curaçao te verlaten

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Nederlandse overheid roept op Curaçao te verlaten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onder meer vakantiegangers en stagiairs op het eiland Curaçao dringend verzocht het eiland te verlaten als hun verblijf niet noodzakelijk is. Op Curaçao nemen de coronabesmettingen flink toe: donderdag werden 431 mensen positief getest op het virus. Het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandeld heeft geen ruimte meer op de IC. In totaal liggen er op Curaçao 103 mensen in het ziekenhuis, waarvan 34 op de intensive care.

Donderdag besloot de regering om het reisadvies voor Curaçao en Aruba aan te passen. In het reisadvies worden reizigers gewaarschuwd dat niet-noodzakelijke zorg op de eilanden vanwege de pandemie nu stil is gevallen. Reizigers die vanaf de eilanden naar Nederland terugkeren moeten verplicht in thuisquarantaine.

Woensdag recordaantal mensen gevaccineerd

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als op woensdag. In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik.

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor.

Zorg mag jaarverslag later inleveren wegens coronadrukte

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen, omdat ze het zo druk hebben vanwege de coronacrisis. Het jaarverslag hoeft niet meer uiterlijk voor 1 juni ingeleverd te worden, dat kan nu tot 1 oktober. Dat meldt de gezondheidsinspectie na een besluit van de minister van VWS, bij wie de stukken moeten worden ingeleverd.

Het besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

