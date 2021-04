Coronavirus: Toerisme stort in door corona: 'Dit raakt ondernemers hard'

Toerisme stort in door corona: 'Dit raakt ondernemers hard'

De coronacrisis heeft dramatische gevolgen voor het toerisme. De sector is in 2020 'abrupt tot stilstand gekomen' door de uitbraak van het virus, aldus de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66). 'Dit raakt ondernemers in onze stad hard.' Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal verblijfsgasten in Den Haag vanwege de coronacrisis gehalveerd is ten opzichte van 2019, schrijft Bruines aan de gemeenteraad.

Het aantal mensen dat ook in de stad bleef slapen daalde van circa 1.032.000 naar 516.000. Dit terwijl het sinds de Tweede Wereldoorlog een van de snelst groeiende economische sectoren wereldwijd was. De daling komt ongeveer overeen met de cijfers van Rotterdam. In Amsterdam daalden ze nog harder (min 67 procent). Utrecht deed het met min eenderde iets beter.

Wat de gevolgen zijn van corona voor de totale economische bestedingen, is op dit moment nog niet bekend. De eerste, voorlopige cijfers van 2020 laten afname in bestedingen van het internationale verblijfstoerisme van 43 procent zien. De binnenlandse cijfers zijn nog niet binnen. Ook op het gebied van congressen moet Bruines sombere cijfers melden. Vorige jaar waren er slechts achttien fysieke internationale congressen in de stad. 'De directe totale bestedingen die hieruit voortkomen zijn gedaald met 85 procent ten opzichte van 2019', aldus de wethouder.

Die Pier is de best bezochte attractie van Den Haag, wordt duidelijk uit de toeristische cijfers. Die trekt jaarlijks 2,5 miljoen mensen. Daarna komt de Uithof, met 1,4 miljoen. Op de derde plaats staat de bioscoop Pathé Spuimarkt. Daar komen jaarlijks 1,1 miljoen mensen naartoe. Madurodam trekt er 722.000. Life I live/Koningsdag en de Royal Christmas Fair waren in 2019 met 275.000 bezoekers de grootste festivals.

Nederland stopt tijdelijk met AstraZeneca voor mensen onder de 60

Nederland stopt per direct met de toediening van het vaccin van AstraZeneca aan mensen onder de 60 jaar. Het gaat om een tijdelijke stop die vooralsnog duurt tot en met 7 april.

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat vrijdag na overleg met het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad. Vorige maand stopte het ministerie ook al ruim twee weken met de toediening van dit Brits-Zweedse vaccin, vanwege mogelijk ernstige bijwerkingen bij een klein aantal mensen.

Directe aanleiding voor de maatregel zijn vijf nieuwe meldingen in Nederland van ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het gaat om 'uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes'. Het bijwerkingencenrum Lareb meldde vrijdag dat er voor het eerst iemand in Nederland is overleden aan klachten die een bijwerking van het AstraZeneca-vaccin zouden kunnen zijn. Het ging om een vrouw die een bloedprop in haar longen kreeg.

7296 nieuwe coronagevallen, gemiddelde na weken gedaald

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7296 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daardoor is het gemiddelde aantal coronagevallen over de afgelopen week gedaald, voor het eerst in vier weken.

De vorige vrijdagen waren er meer positieve tests. Bovendien zijn het aanmerkelijk minder gevallen dan op woensdag (7649) en donderdag (7858). Meestal piekt het aantal positieve tests juist op vrijdagen en zaterdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7393 nieuwe gevallen per dag. In de week tot aan donderdag waren er elke dag gemiddeld 7433 besmettingen aan het licht gekomen. De laatste keer dat het gemiddelde lager lag dan de dag ervoor was op 7 maart.

73- en 74-jarigen kunnen nu alvast prikafspraak maken

Mensen van 73 tot 74 jaar oud krijgen volgende week een uitnodiging voor een prik tegen het coronavirus, maar ze kunnen nu alvast online een afspraak maken. Het gaat om 390.000 mensen die in 1947 en 1948 zijn geboren. Zij krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de koepel van gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Meer dan 700 coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 17 gestegen naar 705. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkomt.

Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook licht gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2330 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan op donderdag.

Brussel: Leidse vaccinfabriek kreeg geen Brits geld

Het Verenigd Koninkrijk heeft helemaal geen geld gestoken in het Leidse bedrijf dat coronavaccins maakt voor AstraZeneca, zegt de Europese Commissie. Dat zou het Leidse Halix de commissie hebben verteld.

Of het VK of de EU Halix financieel heeft geholpen om de productie van vaccins op gang te brengen, is belangrijk voor de vraag wie recht heeft op die vaccins. Londen en Brussel touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca zeker de EU veel minder levert dan afgesproken.

Onderzoek door RIVM naar gevolgen corona op lange duur

Mensen die vanaf eind april een coronatest laten doen, kunnen een verzoek krijgen van het RIVM om een jaar mee te werken aan een onderzoek naar de gevolgen van besmetting op de kwaliteit van het leven op langere duur. Een woordvoerder bevestigt een bericht hierover van De Stentor.

Het RIVM wil onderzoek doen onder duizend tot tweeduizend mensen. Er zullen ook niet-besmette mensen om medewerking worden gevraagd in een zogenoemde controlegroep.

Er zal worden gelet op tal van klachten, zoals vermoeidheid en benauwdheid, maar ook het verlies van geur en smaak. Het is van belang om vast te stellen in welke mate en hoe lang die klachten aanhouden en hoeveel mensen er vermoedelijk mee te maken hebben of krijgen. Veel mensen die ziek zijn geworden door het virus klagen over een moeizaam herstel.

Liveblog voor drukte in de Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken de komende weken met een liveblog over de afsluitingen van wegen rondom de bollenvelden, zo meldt mediapartner BO.

In 2020 bleek dat het tijdens weekenden en feestdagen op die wegen erg druk was. Daardoor konden de aanwezige personen geen anderhalve meter afstand houden. Verschillende toegangswegen tot de bollenvelden zijn toen tijdelijk afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit jaar is dat niet anders. Insteek is wel de wegen zo lang mogelijk open te houden. De maatregelen gelden tot en met 9 mei.

Toeristen in de bollenvelden bij Bronsgeest | Foto: Omroep West

Corendon staakt voorlopig alle reizen naar Curaçao

Reisorganisator Corendon annuleert tot 15 mei alle reizen naar Curaçao vanwege het snel toenemende aantal besmettingen met het coronavirus op het eiland. 'We staan via de reisleiding in contact met iedereen die daar zit om te overleggen wat de mogelijkheden zijn voor terugkeer', meldt de reisorganisatie verder.

Corendon, dat met KLM vliegt, laat weten dat er nog enkele reizigers op Curaçao zijn. Als zij weg willen kunnen ze met Corendon contact opnemen en dan gaat de reisorganisatie de terugkeer regelen.

Topman Steven van der Heijden spreekt van een 'bijzondere situatie', die niets te maken heeft met het reisadvies dat al op oranje stond. Op 15 mei loopt het negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid af. Volgens Van der Heijden stelt KLM zich daarnaast 'uitermate soepel' op. 'We kunnen vluchten gratis voor onze klanten omzetten.'

Concurrent TUI stopt voorlopig niet met de vluchten naar het eiland. TUI, dat momenteel twee keer per week op Curaçao vliegt, benadrukt dat de vluchten die het uitvoert alleen noodzakelijke reizen zijn en dat de vluchten niet vol zitten, aldus de woordvoerster. Vakantiereizen biedt de touroperator niet aan. Het is nog onduidelijk of en hoeveel mensen met TUI willen terugvliegen vanaf het eiland, omdat het daar momenteel nog nacht is, zegt de woordvoerster.

Burgemeesters praten over proeven met toegangstesten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken dinsdag met coronaminister Hugo de Jonge hoe, waar en wanneer er proeven komen met bijeenkomsten die toegankelijk zijn met een coronatoegangstest. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarover in gesprek met diverse organisatoren en gemeenten. De burgemeesters willen weten hoe het ministerie zich de spreiding en de aanpak voorstelt en welke gemeenten worden aangewezen voor een proef.

Het Veiligheidsberaad pleit al meer dan een maand voor versoepeling van de strenge lockdownmaatregelen. Nu het aantal gevaccineerde mensen toeneemt en sneltesten voor iedereen beschikbaar zijn zou er met name in de buitenlucht meer mogelijk moeten zijn, vinden veel burgemeesters. Maatregelen onder goede voorwaarden versoepelen heeft de voorkeur boven parken die ongecontroleerd volstromen met drinkende mensen zodra het even mooi weer is. De burgemeesters gaan daar dinsdag opnieuw met De Jonge over praten.

Nog maar één prik na coronabesmetting

Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf vrijdag bij het maken van een vaccinatieafspraak zeggen dat ze nog maar één afspraak voor een prik willen maken. Dat meldt het RIVM, dat daarmee aansluit op een advies van de Gezondheidsraad. Die stelde eerder dat mensen die het afgelopen half jaar Covid-19 hebben gehad voorlopig aan één dosis van het vaccin genoeg hebben.

Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie plaatshad, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie wel gewoon door. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen half jaar positief zijn getest, wordt gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te zeggen, aldus het RIVM.

Het advies van de Gezondheidsraad geldt voor alle drie de vaccins: van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Mensen die niet besmet zijn geweest met het virus moeten wel twee prikken hebben. Maar mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen met één dosis toe. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt, aldus de Gezondheidsraad eerder. 'Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt. Daarom adviseert de raad om mensen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest met slechts één dosis te vaccineren.'

Banken: hulp overheid blijft nodig in bestrijden coronacrisis

Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voor alle getroffen bedrijven hun omzet weer op peil hebben. 'Het doorlopen van het steunpakket van de overheid is dus essentieel', zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Volgens de NVB zijn sinds het begin van de crisis al aan circa 52.000 bedrijven leningen verstrekt vanwege de coronacrisis, goed voor zo'n 44,3 miljard euro. Afgelopen maand ging het hard met de financieringen, want bij de vorige peiling bedroeg het bedrag nog 39,9 miljard euro. In maart zouden zo'n 3000 ondernemingen zijn geholpen.

Daarnaast kregen tot nu toe 129.000 bedrijven een betaalpauze met een totale waarde van 3,1 miljard euro. Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 47,4 miljard euro voor 181.000 ondernemers.

Toch kunnen niet alle bedrijven worden geholpen. 'Banken kunnen alleen krediet of uitstel van aflossing geven aan bedrijven die in de basis gezond zijn en in staat moet worden geacht zich na de crisis te kunnen herstellen', onderstreept Buijink nog eens. 'Daarnaast zou het financieren van niet-levensvatbare bedrijven ten koste gaan van de mogelijkheden van banken om gezondere ondernemingen te helpen zich de crisis uit te investeren.'

Nederlandse overheid roept reizigers op Curaçao te verlaten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onder meer vakantiegangers en stagiairs op het eiland Curaçao dringend verzocht het eiland te verlaten als hun verblijf niet noodzakelijk is. Op Curaçao nemen de coronabesmettingen flink toe: donderdag werden 431 mensen positief getest op het virus. Het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandeld heeft geen ruimte meer op de IC. In totaal liggen er op Curaçao 103 mensen in het ziekenhuis, waarvan 34 op de intensive care.

Donderdag besloot de regering om het reisadvies voor Curaçao en Aruba aan te passen. In het reisadvies worden reizigers gewaarschuwd dat niet-noodzakelijke zorg op de eilanden vanwege de pandemie nu stil is gevallen. Reizigers die vanaf de eilanden naar Nederland terugkeren moeten verplicht in thuisquarantaine.

Woensdag recordaantal mensen gevaccineerd

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als op woensdag. In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik.

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor.

Zorg mag jaarverslag later inleveren wegens coronadrukte

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen, omdat ze het zo druk hebben vanwege de coronacrisis. Het jaarverslag hoeft niet meer uiterlijk voor 1 juni ingeleverd te worden, dat kan nu tot 1 oktober. Dat meldt de gezondheidsinspectie na een besluit van de minister van VWS, bij wie de stukken moeten worden ingeleverd.

Het besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

