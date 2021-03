Meander is non-binair: 'Ik wil mijn borsten laten verwijderen'

Meander kwam drie jaar geleden achter het bestaan van non-binaire personen via sociale media. 'Toen kwam ik voor het eerst in contact met het woord non-binair. Ik werd nieuwsgierig en ben meer gaan uitzoeken. Ik kwam erachter dat dit goed bij mij past en dat dit mijn identiteit is', legt Meander uit.

Non-binaire mensen voelen zich niet exclusief man of vrouw. Zij vallen vaak onder de transgenders, omdat die zich niet identificeren met het gender dat ze bij hun geboorte aangewezen kregen. Non-binaire mensen kunnen zich de ene dag meer een man voelen, en de andere dag meer een vrouw en maken soms gebruik van andere voornaamwoorden dan hij en zij. Zo wordt Meander aangesproken met hen en hun, maar dit kan per persoon verschillen.

Borsten laten verwijderen

Meander is panseksueel, wat betekent dat hen zich niet tot een gender maar tot de personen achter het gender aangetrokken voelt. Nu is Meander nog minderjarig, maar hen heeft al grote plannen voor de toekomst. 'Ik wil wanneer ik 18 word mijn borsten laten verwijderen', legt Meander uit. Dat betekent niet dat hen in de toekomst geen kinderen meer wil krijgen. 'Dat is nog steeds een mogelijkheid. Borstvoeding zou dan wel anders zijn, maar als het goed is kan dat gewoon allemaal nog.'

Eigenlijk is non-binair een verzamelnaam voor iedereen die zich niet thuis voelt in de bestaande tweedeling van de genders. Andere termen die worden gebruikt zijn onder andere genderfluïde, androgyn en genderneutraal. Er zit veel variatie in de manier waarop non-binaire personen hun genderidentiteit uiten. Dat kan bijvoorbeeld via kleding of haarstijl, maar sommigen kiezen er ook voor om lichamelijke aanpassingen te doen door middel van hormoongebruik of operaties.

Nog niet uit de kast op school

Meander woont bij hun vader in Den Haag en volgt een opleiding tot verpleegkundige. Hen merkt dat er op school nog veel onwetendheid over non-binaire mensen bestaat. Meander is op school dan ook nog niet uit de kast gekomen. Wel krijgt Meander hulp van Jong en Out, een jongerenorganisatie van COC Nederland die lhbti+-jongeren ondersteunt en begeleidt.

Meander wil de jongeren van Jong en Out beter leren kennen, maar vanwege corona waren de ontmoetingen tot nu toe grotendeels online. Dat vindt Meander jammer: 'Ik zou ze graag een keer fysiek willen ontmoeten.'

Veel onwetendheid

De Internationale Dag van de Transgendervisibiliteit staat vooral in het teken van discriminatie. Volgens Meander krijgen ook non-binaire personen daarmee te maken. 'Het voelt soms wel zo. Bijvoorbeeld als je een formulier moet invullen en er maar twee opties zijn. Dan voel je je wel een beetje buitengesloten. Het heeft ook te maken met onwetendheid, want nog niet iedereen weet wat non-binair is.'

Meander heeft er zelf geen moeite mee dat sommige mensen het non-binair zijn nog niet begrijpen. 'Als je het gaat uitleggen aan iemand die er open voor staat, dan neem je de onwetendheid weg', legt hen uit. Ook de ouders weten inmiddels dat Meander non-binair is. 'Dat ging eigenlijk best wel soepel. Mijn moeder is heel ruimdenkend. Bij mijn vader ging er wat meer tijd in zitten, maar ook hij accepteert het.' Dat in het paspoort staat dat Meander een vrouw is vindt hen niet zo erg. 'Het is maar een tekentje. Ik vind het zelf niet echt heel belangrijk. Ik zou het later wel willen aanpassen, maar op het moment voegt het niet heel veel toe,' legt hen uit.

Viering in Den Haag

Tijdens de viering van de Internationale Dag van de Transgendervisibiliteit in Den Haag wordt er onder meer een online panel georganiseerd door COC Haaglanden over genderdiversiteit. Lhbti+-belangenorganisaties The Hang-Out 070 en Stichting Rainbow Den Haag hebben het programma samengesteld. Ook wordt de documentaire 'Miss MAJOR, Lead with your heart' vertoond.

