'Wang Hui moet ADO Den Haag verkopen van Chinese overheid en riskeert celstraf'

Wat de reden is dat ADO Den Haag op stel en sprong verkocht lijkt te worden? De Chinese overheid wil niet langer dat bedrijven investeren in Europese clubs. Sterker nog, clubeigenaren die hun aandelen vervolgens met verlies verkopen belanden in de gevangenis. Dat scenario dreigt ook voor ADO-eigenaar Wang Hui.

Onderzoekscollectief Follow The Money heeft anderhalve maand lang onderzoek gedaan naar de situatie bij ADO Den Haag. Hun conclusie: nadat Chinese zakenmensen op voorspraak van de regering rond 2015 massaal gingen investeren in Europese voetbalclubs om China een zo hoog mogelijke klassering op de ranglijst van wereldvoetbalbond FIFA te bezorgen (ADO Den Haag werd in 2015 overgenomen door het Chinese bedrijf United Vansen, red.), wil president Xi Jinping nu dat bedrijven daar resoluut mee stoppen. En dat gebeurt dan ook.

'Naar de president moet een individu luisteren. Als je er geen gehoor aan geeft, dien je de staat niet. Dat kan hele grote consequenties hebben', legt FTM-journalist Pepijn Keppel uit in de uitzending van Radio West Sport. Volgens Keppel vindt Xi Jinping dat investeringen binnen China moeten blijven. 'Daarom worden clubs nu verkocht.' De Italiaanse topclub Internazionale zit in hetzelfde schuitje.

'Flink de sjaak'

Maar daar blijft het niet bij. Wie zijn club met verlies verkoopt, wordt ervan beticht economische schade te hebben toegebracht aan China en kan dat moeten bekopen met een gevangenisstraf. Dat is ook de voormalig eigenaren van Atletico Madrid (Spanje) en Wolverhampton Wanderers (Engeland) overkomen.

'Als je de club met verlies verkoopt, ben je flink de sjaak. United Vansen gaat ADO Den Haag niet verkopen voor die 20 miljoen euro die ze erin gestoken hebben', weet Keppel. 'Er is een reële kans dat de familie Wang daar de gevolgen gaat ondervinden. Tenzij zij zulke goede banden hebben met de Chinese president, dat dat niet gebeurt. Omdat deze mensen heel erg nodig zijn.'

Tenzij zij zulke goede banden hebben met de Chinese president - Pepijn Koppel

'Dat zie je ook met de voormalig eigenaar van Wolverhampton', stipt de onderzoeker aan. 'Dat is een farmaceut, hij is verantwoordelijk voor de distributie van het coronavaccin in China. Die hebben ze toch maar niet in de bak opgesloten omdat dat niet zo handig is in deze tijd. Een wonderlijk systeem waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken.'

Was dit te voorkomen geweest?

'Chinese investeringen worden bepaald door de overheid', constateert Keppel. Het is een vijfjarenplan. Had ADO dit zo'n zes jaar geleden kunnen voorkomen, is de grote vraag. 'Niemand wist dat er zulke nauwe banden waren met de Communistische Partij van de president. Voetbalbond KNVB moet de overname goedkeuren. Ik vraag me af hoe diepgaand die controles zijn.'

'Hadden ze het kunnen weten? Ja', vindt de Follow The Money-journalist. 'Maar dat kost vier à zes weken tijd, tijd die wij ook hebben geïnvesteerd in dit onderzoek. Ze hadden het dus kunnen weten, maar als je dit voor iedere club moet doen kun je je afvragen of die tijdsinvestering het waard is. En dan zit er af en toe en rotte appel tussen.'

Wie wordt de nieuwe eigenaar?

De op handen zijnde verkoop van ADO Den Haag is nog niet rond. United Vansen onderhandelt met twee kandidaten: Cosinus Group Capital Partners, een Nederlands-Zwitserse investeringsmaatschappij en Otium Group uit de Verenigde Staten.

LEES OOK: 'Overname aandelen ADO nog niet rond'