Chef-kok Pieter overstelpt met reacties na uitgelekte winst Michelinster: 'Mooie opsteker'

'Heel gaaf. Maar het is bizar gegaan natuurlijk.' Pieter de Ronde, chef-kok en eigenaar van Pieters Restaurant in Bergambacht, hoorde zaterdagochtend dat hij een Michelinster heeft gewonnen. Door een technische fout in de app van de organisatie lekten de Nederlandse winnaars uit, twee dagen voor de geplande bekendmaking. Michelin geeft de fout toe: 'Wij feliciteren de chef-koks en alle teams met deze welverdiende erkenning.'

'Het is een Ollongrennetje', grapt Pieter, verwijzend naar de uitgelekte aantekeningen van Kajsa Ollongren over de verkenning voor een nieuw kabinet. De reacties stromen inmiddels binnen bij de kok en zijn vrouw Paula, waarmee hij samen het restaurant runt. 'Mijn telefoon stond te stuiteren. Mensen vinden het hartstikke leuk voor ons.'

De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector en de bekendmakingsceremonie wordt normaal gesproken omgeven met veel geheimzinnigheid en spanning. Pieter vindt het jammer dat het dit jaar niet zoals altijd gaat. 'We konden natuurlijk al niet live aanwezig zijn in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Het zou maandag via een Zoom-meeting gaan, waarvoor we waren uitgenodigd met nog 500 anderen. Maar we zijn er nu net zo blij mee.'

'Van bouwval naar sterrenrestaurant'

Het is niet voor het eerst dat een restaurant waar Pieter werkt een Michelinster wint, maar voor zijn eigen etablissement in Bergambacht is het een primeur. 'We koken herkenbaar, topvers en met regionale producten. En dat alles in een ontspannen sfeer', vertelt hij. 'We zijn zeven jaar geleden begonnen met een bouwval en nu is het een sterrenrestaurant', vertelt hij trots.

Door de coronacrisis is het restaurant nog altijd gesloten en kunnen Pieter, Paula en hun personeel het winnen van de Michelinster niet uitgebreid vieren met hun gasten. 'We hebben nu een take-away opgezet en dat loopt best goed. Dit is een mooie opsteker in deze tijd, we gaan zeker op dezelfde manier door.'