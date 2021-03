Zomertijd begint met lenteweer, eerste dag met twintig graden op komst

De zomertijd is in de nacht van zaterdag op zondag ingegaan. Om 2.00 uur is de klok een uur vooruit gezet naar 3.00 uur. Tot eind oktober profiteren we zo van een extra uur licht aan het eind van de dag. En er is meteen mooi weer op komst: na het weekend kan de eerste twintig graden van het jaar worden gemeten. Maar later in week gaat de temperatuur weer net zo hard naar beneden.

Zondag is er nog weinig te merken van de lente: er is vrij veel bewolking en mogelijk valt in de middag in het noorden van de regio nog een spatje regen. Het waait flink en het wordt zo'n 10 of 11 graden. Vanaf maandag wordt er volgens Weerplaza beduidend zachtere lucht aangevoerd. Het wordt vrij zonnig en de temperatuur stijgt al naar 15 tot 20 graden.

Dinsdag gaat de lente dan echt los: in een groot deel van het land wordt het met veel zon 20 graden. Maar het is van korte duur: later op woensdag draait de wind naar het noorden en stroomt er weer koudere lucht het land binnen. Met wat geluk gebeurt dat pas in de avond en is het woensdag overdag lang zacht, zegt Weerplaza.

Mogelijk fris Paasweekend

De koelere lucht is een blijvertje: donderdag wordt het nog maar amper 10 graden en ook vrijdag zal het fris zijn. Ook in het paasweekend lijkt de koude lucht te domineren en liggen de maxima rond 10 graden. Soms valt er een bui, maar droog weer overheerst. Ook de zon laat zich zien, dus sombere en grijze paasdagen lijken niet aan de orde.

