Tijd tikt voor ernstig zieke Marlon (47): 'Overgeleverd aan god en medici'

Bijna twee jaar geleden is bij hem voor de tweede keer mantelcellymfoom (MCL) geconstateerd. Hij neemt dagelijks medicijnen om de ziekte te onderdrukken, maar die pillen werken gemiddeld maar anderhalf jaar. 'Mijn enige redding is de stamcel van een externe donor', maakt Marlon duidelijk.

Wat het nog ingewikkelder maakt: die donor moet van negroïde afkomst zijn. Maar er is juist een chronisch gebrek aan met name niet-westerse donoren. Een 'match' heeft Marlon dus nog altijd niet gevonden, ondanks oproepen in allerlei landelijke media en zelfs tot ver in het buitenland.

'Heel veel bombarie gemaakt'

'In het begin van mijn traject was er sprake van een mogelijke donor, maar die heeft zich teruggetrokken zonder een reden te geven', vertelt Marlon. 'Sindsdien heb ik heel veel bombarie gemaakt. Zo deed ik mijn verhaal in Suriname, Curaçao, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.'

Eventuele bezwaren tegen het afstaan van stamcel - een lichaamscel die nog ontwikkeld is en waaruit andere celtypen kunnen ontstaan - probeert Marlon geduldig te weerleggen. 'Mensen van niet-westerse afkomst hebben er vaak een beeld bij dat het heel ernstig is. Alsof je een rib weggeeft.'

Wattenstaafjes door je wang

Hij legt uit: 'Je krijgt een potje met wattenstaafjes thuisgestuurd. Die moet je door je wang halen, dan ben je al geregistreerd. En mocht je met iemand matchen, dan worden er stamcellen uit je bloed gehaald en daarna krijg je dat bloed weer terug. Dat is feitelijk niet zo’n grote ingreep.'

Ik moet er wel rekening mee houden dat het morgen voorbij kan zijn - Marlon Etnel

Uiterlijk is aan hem niet af te zien hoe ziek hij is. De geboren Surinamer, die professioneel American footballer en gevierd salsadanser is geweest, voelt zich ook fit. 'Maar onderhuids is er wel wat aan de hand. Ik moet er wel rekening mee houden dat het morgen voorbij kan zijn', realiseert Marlon zich.

Alternatieve geneeswijze

Of hij in angst leeft? Nee, klinkt het resoluut. 'Stel dat ik dat zou doen, dan geniet ik niet meer. Het enige wat ik nog kan doen, is zorgen dat ik een zo mogelijk leven leid. Waar ik geen controle over heb, ga ik me niet druk over maken.'

Marlon met één van zijn twee dochtertjes | Foto: Floor Prinsen

Naast de zoektocht naar een donor heeft Marlon zijn hoop gevestigd op artsen en wetenschappers, die op dit moment werken aan een alternatieve geneeswijze voor zijn ziekte, Daarbij worden T-lymfocyten (afweercellen) uit het lichaam gehaald, genetisch gemanipuleerd en weer terug gestopt.

'Je kan een leven redden'

Onderzocht wordt of het een blijvende oplossing oplevert. 'Tot op heden hebben ze wel goede resultaten. Dus mocht de kanker terugkomen en ik heb nog steeds geen donor, dan zal ik daarvoor in aanmerking komen.'

Een zogeheten PET-scan heeft bij hem deze week geen acute ziekteverschijnselen aan het licht gebracht. Toch roept Marlon mensen dringend op om donor te worden. 'We moeten elkaar helpen. Vandaag ben ik aan de beurt, maar morgen kan het iemand uit jouw kring of in je familie zijn. Het is een kleine moeite, en je kan er een leven mee redden.'

Wie stamceldonor wil worden, kan zich aanmelden via de site van Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren.

LEES OOK: Noodkreet van doodzieke Marlon (45) massaal gedeeld: 'Ik bedank iedereen persoonlijk'