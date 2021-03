De hoop bij ADO Den Haag wordt ingehaald door de realiteit. Met nog zeven wedstrijden te spelen en een laatste plaats op de ranglijst, lijkt degradatie voor ADO haast onvermijdelijk. 'De kans dat we opeens de pannen van het dak spelen en nog 21 punten pakken, is natuurlijk nul', zegt Jacco van Leeuwen in gesprek met Joop Buyt. 'Het is pijnlijk en gaat mij aan het hart, maar ADO staat op een plek die het verdient.'

'De beleving en inzet die je nu bij de spelers ziet, past niet bij Den Haag', zegt Van Leeuwen. De voorzitter van Supportersvereniging Haagsche Bluf mist iconen als Tom Beugelsdijk en Lex Immers, die allebei in de zomer vertrokken. 'Dát was Haags voetbal. De huidige spelers willen wel, maar het komt er totaal niet uit. Ik verwacht vuur en bloeddoorlopen ogen, maar zie gelatenheid. Het is gewoon een klote periode.'

Momenteel staat ADO opnieuw aan de vooravond van een metamorfose in de selectie, nadat het een paar maanden terug al probeerde om met versterkingen de resultaten om te draaien, een effect dat uitbleef. 'We kunnen wel zeggen dat we een slechte selectie hebben, maar ga jij maar even met een lege portemonnee de Bijenkorf in. Dat wordt heel lastig. Je moet altijd hoop blijven houden, maar volgend jaar spelen we waarschijnlijk gewoon tegen het tweede van '020'. Dat doet pijn.'

Nobody likes us, we don't care

Twee weken geleden werd bekend dat United Vansen haar aandelen van ADO Den Haag wil verkopen en vrijdag kwam naar buiten dat Wang Hui zelfs mogelijk een celstraf boven het hoofd hangt. De Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus meldde zich voor een overname van de aandelen, maar kwam er volgens ingewijden (nog) niet uit. 'Ik had al bedacht dat die Zwitserse Milka-koeien, nu we toch natuurgras hebben, doordeweeks wel over ons veld zouden kunnen lopen', grapt Van Leeuwen. 'Na zeven magere jaren komen zeven vette jaren bij ADO.'

Laat die Zwitserse Milka-koeien maar over ons veld lopen - Jacco van Leeuwen

Ondanks dat het 'ouderwets' onrustig is bij ADO en de resultaten te wensen over laten, heeft Van Leeuwen er vertrouwen in dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. 'Je ziet toch dat de club nog leeft. Ze zeggen dat je pas dood bent als er niet meer over je wordt geluld. Er zijn toch een hoop mensen die zeggen dat ze willen dat we degraderen en nooit meer terugkomen. Maar ik was vorige week nog in het Erasmus MC naar aanleiding van de knuffelactie en daar balen ze ervan als wij ons wedstrijdje tegen Feyenoord niet spelen. Weet je wat het is: nobody likes us, we don't care.'

'Je gaat niet voor het voetbal naar ADO'

Ook wanneer de Haagse formatie dit seizoen degradeert, blijft Van Leeuwen zijn ploeg achterna reizen. 'Ik ben er dit jaar achter gekomen dat je niet voor het voetbal naar ADO gaat. Je ontmoet er je vrienden', legt hij uit. 'Lekker ouwehoeren, na afloop een drankje doen en een praatje hier en een praatje daar. Het is de hele beleving waarvoor je gaat.'

'Die tweede elftallen in de Keuken Kampioen Divisie vind ik een verschrikking, maar het is wel de realiteit. ADO hoort in de eredivisie en ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook wel weer gaat lukken. Het is de mooiste club van Nederland en mocht Anthony Rothengatter met Cosinus de club overnemen, kan hij het met goede investeringen nog net wat mooier maken.'

LEES OOK: