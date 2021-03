DI-RECT grote winnaar bij uitreiking Edison Popprijzen

DI-RECT is één van de grote winnaars van de Edison Popprijzen. De Haagse band sleepte twee beeldjes in de wacht, in de categorieën Rock en Song. In die laatste categorie won de band met het 'coronalied' Soldier On. De prijs in de categorie Rock was voor het album Wild Hearts.

De winnaars van de Edison Pop zijn enkele weken geleden door de jury bepaald en werden zaterdagavond bekend gemaakt in het tv-programma Matthijs Gaat Door. De Edisons voor Album en Song worden beschouwd als de belangrijkste categorieën. In de categorie Album heeft de in Voorburg geboren Eefje de Visser met haar album Bitterzoet gewonnen. Zij pakte ook een Edison in de categorie Alternative.

Acteur Bilal Wahib zou de prijs voor Nieuwkomer ontvangen voor zijn hitsingle Tigers. De Edison Stichting besloot donderdag echter van de toekenning af te zien na alle ophef die is ontstaan nadat Wahib in een livestream een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Ook Davina Michelle, Lucas & Steve, Kevin, Sophie Straat, Akwasi en Rob de Nijs vielen in de prijzen.

De Edisons worden al sinds 1960 uitgereikt. Dat gebeurt in het klassieke, jazz- en popgenre. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont, wordt ook wel de Nederlanse Grammy genoemd. Vrijdagochtend werd al bekend dat rapduo The Opposites dit jaar de Oeuvreprijs kreeg.

'Dit wordt een klassieker'

'Bij sommige liedjes weet je dírect: dit wordt een klassieker. Dit nummer is er zo één', zegt de jury van de Edison Popprijzen over Soldier On. 'Een track die niet gaat vervelen, waarvan je weet dat je kinderen het later ook gaan kennen en mee zullen zingen. Je weet dat de radio het blijft draaien tot het tot de klassiekers behoort. Hier zijn we nog lang niet van af en dat is terecht. Dit is een track die elke keer opnieuw kippenvel geeft en de tijd voor 3 minuten en 49 seconden even stil laat staan.'

Over Wild Hearts schrijft de jury: 'Veel artiesten zijn genre-overstijgend, maar deze band maakt het wel heel bont. Als een goede wijn is hun muziek na ruim twintig jaar rijping nog steeds fris en fruitig en was het bouquet het afgelopen jaar gelaagder dan ooit. Tertiaire aroma’s van rock, pop, disco, soul en funk stijgen op zodra je de kurk uit hun nieuwste album trekt.'

LEES OOK: Soldier On van DI-RECT meest gedraaide nummer van Nederlandse bodem