Afgebrande kerk Hoogmade baadt in groen licht; herbouw zo goed als zeker

Van Rijn is deze zondagochtend, ondanks de koude wind, druk bezig in het verwoeste kerkgebouw, terwijl in de gymzaal van de school naast de kerk 35 mensen de kerkdienst bijwonen. Na de dienst komen ze de nieuwe statieweg, een aantal schilderijen die de lijdensweg van Christus symboliseert, bekijken. Parochianen en kinderen hebben ze zelf geschilderd om de afgebrande schilderijen te vervangen. Het geeft aan dat de kerk nog steeds erg belangrijk is voor veel dorpsbewoners.

Statieweg in de maak | Foto: Robbert van Cleef

'Veel dorpelingen geven geld aan de kerk, ook al zijn ze niet allemaal gelovig', zegt Van Rijn. Dat is belangrijk, want dat zorgt ervoor dat het onderhoud van de kerk ook in toekomst mogelijk blijft. 'Dat is één van de voorwaarden van het bisdom voor de herbouw.'

Duurzame kerk

In november 2019 brandde de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk in Hoogmade af. De muren staan er nog, maar het dak is volledig verdwenen. Het was landelijk nieuws. Sindsdien zijn de diensten in de gymzaal naast de kerk, of bij mooi weer in de kerk in de open lucht.

De kosten voor de herbouw van de kerk zijn in principe voor de verzekering. Alle extra's die parochie zelf nog wil en het salaris van de pastoor moeten uit eigen zak betaald worden. Met name voor die extra's zamelt de stichting De Groene Punt geld in. 'We willen in het midden van de kerk graag een glazen wand', legt Van Rijn uit. 'Dat scheelt in energiekosten en dan hebben we een aparte ruimte voor diensten en voor zaken als gezamenlijke maaltijden en condoleances.'

Drie jaar

Van Rijn hoopt eind dit jaar een aannemer gevonden te hebben, zodat de kerk met karakteristieke groene punt er drie jaar na de brand weer in volle glorie kan staan.

