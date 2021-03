Clubicoon kraakt technisch beleid ADO Den Haag: 'De spelers zijn tweede en derde garnituur'

'Kijk waar we staan, dat zegt genoeg', concludeert Martin van Vianen zaterdag in Radio West Sport. 'Er is bij ADO Den Haag altijd een 'knowhow' geweest en dat is inmiddels behoorlijk verwaterd. De organisatie laat te wensen over en het gaat al jaren de verkeerde kant op.'

'We staan onderaan, hebben meer dan twintig spelers aangetrokken, tussendoor nog een Engelse trainer gehad en zijn net niet gedegradeerd, omdat alles werd stilgelegd. Dat laat toch duidelijk zien dat er iets niet goed is gegaan.'

De oud-doelman, die tussen 1958 en 1970 het doel van ADO en Holland Sport verdedigde, vindt dat er in de organisatie van de club behoorlijk wat fouten zijn gemaakt. 'Een voetbalclub bestaat in principe uit een eerste elftal dat goed moet worden geleid, dat is het eerste punt. Maar dan moet er ook een technisch directeur zijn die daar voor zorgt, zodat er mogelijkheden zijn om spelers aan te trekken of te verkopen.'

'De spelers zijn tweede en derde garnituur'

ADO nam in de zomer van 2020 afscheid van sterkhouders als Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers en zag daarvoor achttien nieuwe spelers komen. Om degradatie te voorkomen, werd ook in de winter nog een arsenaal aan versterkingen aangetrokken.

'Je vraagt je soms af waar ze vandaan komen. Als er te weinig geld is, kan je natuurlijk geen goede spelers kopen en dan kom je uit bij de tweede en derde garnituur. De spelers hebben een krasje opgelopen, lang niet gespeeld of zijn geblesseerd. Het is niet alleen een tekort aan kwaliteit, maar ook aan tactisch en technisch inzicht, waardoor je nu op de laatste plaats staat. Het is geen eenheid gebleken.'

Investeren in de jeugdopleiding

Mocht ADO degraderen en direct weer willen terugkeren naar de eredivisie, moet er volgens Van Vianen heel wat veranderen. 'Er moet maar eens naar een goede jeugdopleiding worden gekeken en er moeten trainers komen die weten wat betaald voetbal inhoudt die het aan hen overdragen. Als de jeugd blijft sukkelen, zoals nu het geval is, blijf je in die cirkel. Je hebt een hoop geld nodig als je direct wil terugkeren naar de eredivisie. De bovenste zes clubs van de Keuken Kampioen Divisie zijn voornamelijk ex-eredivisieploegen.'

Volgende week zondag neemt de ploeg van Ruud Brood het in eigen huis op tegen FC Utrecht. Alleen wanneer ADO die wedstrijd wint, ziet Van Vianen nog een uiterste mogelijkheid om wellicht via de play-offs erin te blijven. 'Maar het is zowel voetbaltechnisch als -tactisch erg zwak, dus zie ik geen handvatten. Als je lang genoeg meeloopt, weet je wat voor spelers je in de winter in huis hebt gehaald. Dat waren paniekaankopen.'

LEES OOK: