Orkestleden genieten van de Matthäus-Passion: 'Heerlijk om dit te mogen spelen met elkaar'

Zondag werd de stadsgehoorzaal in Leiden gevuld met de klanken van Bach. Dirigent Johannes Leertouwer voert sinds 2013 jaarlijks de bekende Matthäus uit, maar kiest dit jaar voor een 'oerversie' die door onderzoeker Rens Bijma is gereconstrueerd.

Bijma, die in 2017 aan de Universiteit van Utrecht promoveerde, deed onderzoek naar de manier waarop Bach zijn musici inzette en opstelde bij zijn werk in de beide hoofdkerken in Leipzig, de Nicolaas- en de Thomaskerk. Tijdens zijn onderzoek raakte hij ervan overtuigd dat er mogelijk een vroege versie van het stuk is: een versie voor één koor en één orkest. Onlangs completeerde hij een reconstructie van die 'oerversie' van de Matthäus-Passion. De partituur is nooit door een professioneel gezelschap uitgevoerd.

Het 'publiek' in de Stadsgehoorzaal bestond louter uit camera-en geluidsmensen |Foto: Omroep West

'We missen het publiek net zoveel als dat zij ons missen'

Spelen zonder publiek is voor violist en dirigent Johannes Leertouwer wennen. 'We missen het publiek net zoveel als dat zij ons missen. Zeker bij deze muziek. Bach wilde dat het publiek bij de Matthäus-Passion een actieve luisterhouding had en het verhaal meebeleefde,' vertelt Leertouwer.

In de Stadsgehoorzaal staat het podium aardig vol met orkestleden. Desondanks is de zaal leeg, zelfs de meeste stoelen zijn weg. Het enige publiek wat er is, zijn camera- en geluidsmensen.

Pasen bij Omroep West

Op Eerste Paasdag is de gehele uitvoering van de Matthäus-Passion vanaf 12.00 uur te zien op TV West en vanaf 20.00 uur te beluisteren via Radio West. Op Goede Vrijdag wordt vanaf 21.00 uur de Paasnachtdienst vanuit Gouda uitgezonden. Het thema is 'Dwars door alles heen'.

LEES OOK: Wat doen we met Pasen? Tips voor het paasweekend