VIDEO: Bloedbad in winkelcentrum Alphen vandaag tien jaar geleden

De Alphenaar komt met hoge snelheid aanrijden en parkeert zijn donkere Mercedes op het Carmenplein, pal naast de nooduitgang van de Kruidvat. Daar maakt hij zijn eerste dodelijke slachtoffer. Bij de trap naar het winkelcentrum toe worden opnieuw mensen onder vuur genomen. Ze worden geraakt, maar weten te vluchten. Een man die net uit het winkelcentrum komt en de trap af wil komen, wordt door Tristan in zijn been geschoten. Weer iemand anders, die op het lawaai afkomt, krijgt een kogel in zijn buik.

Om 12.08.40 uur stapt de schutter, gekleed in een camouflagebroek en een donkere korte jas, het winkelcentrum binnen bij de rode deur naast de Kruidvat. Zijn bloedige daad is vanaf dat moment op beelden van beveiligingscamera's te zien, zo omschrijft de politie later. De Alphenaar schiet in de richting van kledingwinkel Hans Textiel. Een echtpaar wordt geraakt en overlijdt. Aan de overkant bij viswinkel Topvis maakt een man in een scootmobiel geen schijn van kans.

Vluchtende mensen

Al schietend loopt Tristan verder het winkelcentrum in. Mensen vluchten winkels in of worden naar binnen getrokken. Sommigen net op tijd, anderen net te laat. Als er in de richting van supermarkt C1000 wordt geschoten, worden meerdere mensen door kogels geraakt. Vanaf het middenplein loopt Tristan dan naar links. In die gang blijft hij schieten: een vrouw in een scootmobiel, op dat moment in een schoenenwinkel, sterft. Opnieuw vallen er gewonden. Op ongeveer dezelfde plek schiet hij nog een vrouw dood.

Door de schietpartij komen uiteindelijk zes mensen om het leven: vijf van hen worden door kogels dodelijk geraakt, een ander krijgt - terwijl Tristan zijn wapens leegschiet - een hartaanval. Verder raken zestien mensen in het winkelcentrum gewond door kogels, anderen lopen verwondingen op door rondvliegend glas of doordat ze struikelen tijdens hun vlucht.

Aan het eind van zijn dodelijke tocht schiet Tristan zichzelf bij de kassa's van de Albert Heijn met één schot door het hoofd. Het is dan 12.11.11 uur, zo'n drie minuten nadat hij zijn eerste slachtoffer maakt.

Achtergelaten boodschappen, vlak na de schietpartij | Foto: ANP

Het verdriet is groot, mensen zoeken troost bij elkaar | Foto: ANP

Overval zijn kogelgaten te zien, zoals in deze oven bij een restaurant | Foto: ANP

In de dagen erna betuigen mensen hun medeleven | Foto: ANP

Naast het winkelcentrum ontstaat een enorme bloemenzee | Foto: ANP

