Loes (76) hoeft niet naar daklozenopvang, gemeente schiet te hulp

Na tien jaar in haar huis op de IJmuiderstraat in Noordwijk te hebben gewoond, was de huurachterstand van Loes zo groot geworden dat ze het geld niet meer kon opbrengen. In augustus liet ze haar huurbaas weten dat ze de huur niet langer kon betalen.

Ze kreeg het voor elkaar dat ze er tot 29 maart mocht blijven, maar daarna moest ze het huis verlaten. De woning heeft al nieuwe huurders. 'Ik ben 76. Niemand zit op mij te wachten', vertelde Loes, die geen kinderen heeft, eerder aan Omroep West.

Tijdelijke oplossing

Een betaalbare huurwoning kon Loes niet vinden en de daklozenopvang bleef als enige optie over. Maar eerst kon ze nog een week bij vrienden in Katwijk verblijven. Onderweg daarnaartoe ging de vrouw bepakt en bezakt op gesprek in het gemeentehuis van Noordwijk om over haar situatie te praten.

Wethouders Dennis Salman en Theo Alkemade hebben haar een tijdelijk adres aangeboden, waar ze samen met een andere bewoner kan verblijven. Ze hebben beloofd binnen een week een permanente oplossing te zoeken voor Loes.

