Sobere Holi Phagwa door corona: 'Ik krijg er niet echt een blij lentegevoel van'

Miljoenen hindoes over de hele wereld vieren op 28 en 29 maart het Holifeest. Mensen komen bij elkaar om samen dit lentefeest te vieren, maar vanwege de coronamaatregelen kan dat niet. Vandaar dat de hindoes het feest nu vooral moeten volgen via onlinediensten en tv. En dat geldt ook voor de grote Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag.

Het wijkpark Transvaal in Den Haag ligt er stil, verlaten en kleurloos bij. 'Uit heel Nederland zouden mensen hier naar toe komen en elkaar Subh Holi wensen', vertelt Amar Soekhlal voorzitter Stichting Holi Samen. Vorig jaar viel het feest op 10 maart, voor de lockdown inging. Toen was er een massale en kleurrijke optocht door de wijk, waarna het feest in het wijkpark doorging. Hindoes bestrooiden elkaar met gekleurd poeder, het symbool dat iedereen gelijk is. Maar dit jaar geen optocht, geen muziek, geen parade, geen dans en geen samenkomst van familieleden en vrienden.

'We hebben geprobeerd toch iets doen om de Holisfeer binnen te halen. Om het lentefeest toch een beetje te kunnen vieren is er een onlineprogramma met muziek, dans en lezingen georganiseerd die geïnteresseerden kunnen bekijken.'

Holi Phagwa duurt twee dagen. De eerste dag wordt het verhaal van prins Prahlad verteld. Dat laat zien dat het goede altijd het kwade overwint. Deze dag heet de Holika Dahan en dan steken hindoes een grote brandstapel aan.

De tweede dag is het Holifeest. 's Ochtends wordt er met het as van de brandstapel gespeeld. In de middag staan de festiviteiten in het teken van het water, want water staat voor leven. Door iemand met gekleurd water te besprenkelen, wens je die persoon een kleurrijk leven toe en je zegt daarbij Subh Holi, wat betekent: Gelukkig Nieuwjaar!

Parfum in plaats van poeder

Even verderop staat de Shri Vishnu school, in de klassen klinkt luide muziek. De kinderen volgen een livestream vanuit de sportzaal. Ook daar wordt gedanst. 'We vinden het belangrijk om het toch te vieren, het is het begin van een nieuw seizoen en een nieuw jaar. Vandaag beginnen we met een schone lei, het is een bezinningsfeest’, legt schooldirecteur Vidjay Jhinkoe uit.

Ook in de klassen dansen de kinderen, maar er wordt niet met poeder gestrooid. 'Dit jaar hebben we parfum in plaats van poeder,' vertelt een leerling. 'Ik krijg er niet echt het blije lentegevoel van. Het is een andere sfeer en de gezelligheid is veel minder dan afgelopen jaar', besluit hij. De directeur is het daar wel mee eens. 'We hopen dat straks corona voorbij is en er volgend jaar weer met poeder wordt gestrooid.'

