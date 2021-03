Vijf jaar geëist tegen ex-man omgebrachte Olena

De ex-vrouw van S. is de Russische Olena Lyubysheva. Zij werd in januari 2017 zo zwaar mishandeld in een appartement aan de Haagse Leyweg dat ze overleed. Lange tijd werd Wendell G. daarvoor verantwoordelijk gehouden, maar hij werd later vrijgesproken. Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs.

Op 31 mei 2020 zou G. geroepen hebben dat niemand hem wat kon maken, en dat zelfs justitie bang voor hem was. Die avond werd het slachtoffer op het Heeswijkplein in Den Haag van achter beetgepakt en gestoken in darmen, ribben en lever. G. overleefde de aanslag maar net.

'Er was een duidelijk motief voor Edlin S.', zei de aanklaagster maandag bij de Haagse rechtbank. 'Wendell G. had namelijk lopen opscheppen over zijn vrijspraak.' Tijdens een tweede verhoor na de steekpartij verklaarde G. zelf dat Edlin S. hem gestoken had. Edlin zou, tijdens het steken, tegen G. gezegd hebben: 'Dit is voor Olena.' Volgens de officier van justitie heeft S. zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag.

Edlin S. verklaarde maandag tijdens de zitting dat hij zich, door de combinatie van medicijn- en alcoholgebruik, naderhand niets wist te herinneren van de bewuste avond.

Volgens zijn advocate staat helemaal niet vast dat Edlin S. zich schuldig heeft gemaakt aan het steken van Wendell G. Tijdens het eerste verhoor van Wendell G. na de steekpartij zou hij niet duidelijk gewezen hebben naar S. als de dader. Op de kleding van G. was bovendien DNA aangetroffen van iemand anders. 'Er is een potentieel andere dader', meende de advocate.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

