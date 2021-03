Dennis Groenewold nieuwe fractievoorzitter D66 Den Haag

Scheveninger Dennis Groenewold is de nieuwe fractievoorzitter van D66 Den Haag. Hij neemt het voorzitterschap over van Hanneke van der Werf, die de overstap maakt naar de Tweede Kamer. Groenewold was, behalve raadslid, al vice-voorzitter van de Haagse tak van D66.

'Het is een eer voor mij, want ik woon mijn hele leven al in Den Haag', zegt Groenwold dinsdagochtend in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik heb er heel veel zin in. Ik heb heel veel vertrouwen en de steun van de fractie, dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen.'

Groenewold zit sinds 2018 in de gemeenteraad en was daarvoor al drie jaar fractievertegenwoordiger. Tijdens het zwangerschapsverlof van Van der Werf nam hij haar voorzitterstaken al tijdelijk waar.

'Niet alleen voor jezelf gaan'

Groenewold is een politicus die het naar eigen zeggen vooral moet hebben van samen optrekken met andere partijen. 'Vorig jaar zomer was er bijvoorbeeld veel drukte en overlast op Scheveningen. Toen heb ik samen met andere partijen gekeken hoe we dat kunnen oppakken en hebben we samen een actieplan opgesteld, in plaats van dat ik zelf met een voorstel kom.'

'Ik vind het namelijk belangrijk dat de inwoners van de stad kunnen zien dat de gemeenteraad probeert samen dingen op te lossen voor hen en niet alleen maar voor zichzelf gaat', aldus Groenewold.

Een aparte raadsperiode

En juist dat laatste lijkt belangrijk in Den Haag, vanwege de vele ongeregeldheden die de afgelopen jaren zijn voorgevallen in een verdeelde raad. 'Het is inderdaad een aparte periode, deze raadsperiode. Ik kan me niet herinneren dat er ooit zoveel is gebeurd in drie jaar. We hebben nog een jaar te gaan, dus ik hoop dat we in dat jaar een iets ander beeld kunnen neerzetten.'

En daarbij moet de burger zelf volgens Groenewold centraal staan. 'Dat is het uitgangspunt voor mij. Ik ben geen raadslid voor mezelf, maar voor de stad. Ik vind het ook echt een eer, want ik woon mijn hele leven in Den Haag. Dus dat doe je voor de bewoners. Het contact met hen is het belangrijkste.'

Geen lijsttrekker

Landelijk gezien doet D66 het nu erg goed en dat is volgens Groenewold lokaal ook te merken. 'We hebben nog nooit zoveel leden gehad, ook in Den Haag. Dat geeft veel vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de verkiezingen feliciteerden mensen mij op straat ook met de winst van D66 landelijk. Dat is leuk om mee te maken, dus ik hoop dat we dat over een jaar weer kunnen behalen in Den Haag.'

Groenewold zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker Robert van Asten echter niet van zijn troon stoten. 'Ik weet niet wie zich allemaal kandideren, ik neem aan dat Robert er een van is, maar ik niet. Ik ben tevreden met mijn rol als fractievoorzitter.'

Luister hier het gesprek met Dennis Groenewold in West Wordt Wakker terug: