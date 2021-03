Scorende keeper laat waterpolowereld versteld staan: 'Ze zijn bang voor me'

Het begint eind oktober als György een droomdebuut beleeft bij de Alphense titelfavoriet. In de uitwedstrijd tegen De Ham gaat hij vlak voor tijd mee naar voren en hij maakt meteen het winnende doelpunt (8-9). En ruim een week geleden is het opnieuw raak. Met nog zes tellen te spelen, bezorgt hij AZC een punt bij De Zaan door er 9-9 van te maken.

'Het is iets nieuws. Dit verwacht je niet', zegt een grijzende György, nadat hij de vraag krijgt hoe het is om als keeper te scoren. Met zijn eerste antwoord verwijst hij naar een gewijzigde spelregel in het waterpolo, die het voor doelverdedigers mogelijk maakt om zich op de helft van hun tegenstanders te begeven.

Meters mee naar voren

Toch komen zijn treffers niet helemaal uit de lucht vallen. In zijn thuisland Hongarije heeft hij naar eigen zeggen al 'een stuk of tien keer' gescoord, maar altijd van eigen helft en in een leeg doel. 'Hij durft, hij heeft de flair', verklaart AZC-coach Ron van der Wild. 'Dat heeft hij in de beste competitie ter wereld laten zien. Nu doet-ie dat hier ook. En het zijn eigenlijk iedere keer belangrijke doelpunten.'

Dit weekend lukt het hem thuis tegen ZPC Amersfoort niet om de hoofdrol voor zich op te eisen, maar György staat wel aan de basis van wederom een late Alphense gelijkmaker. Door meters mee naar voren te zwemmen, stelt hij zijn landgenoot Attila Kincses twee passes later in staat om vier seconden voor het eindsignaal te scoren.

Clement Stegman, keeper van ZPC Amersfoort, baalt van een Alphens doelpunt | Foto: Orange Pictures

Zo blijft AZC dit seizoen ongeslagen. Clement Stegman, de sluitpost van Amersfoort, vindt alle aandacht voor zijn collega-keeper maar overdreven. 'Bij mij had-ie 'm niet gemaakt', bezweert de oud-AZC'er. 'Met die nieuwe regel is het een stuk makkelijker om als keeper te scoren. Het liefst had ik de laatste vier seconden ook naar voren gezwommen om die bal erin te schieten, maar de coach floot me terug. Terecht, want nu gaan we nog met een punt naar huis.'

'Zo worden we geen kampioen'

Gekscherend zou je bijna kunnen zeggen dat György de beste schutter van AZC is. 'By far', bevestigt Van der Wild volmondig. Om er nuancerend aan toe te voegen: 'Het is een ludieke situatie. Nu gaan ploegen het ook een beetje weten. Maar op het moment dat een team niet in de gaten heeft dat wij met zeven spelers in het water liggen, hebben we een man meer. En als ze denken de keeper vrij te laten, zwemt hij een metertje door en dan maakt-ie hem.'

Dávid György duikt naar de bal in het duel met ZPC Amersfoort | Foto: Orange Pictures

Ludiek of niet; op de scorende keeper wordt steeds meer gelet, zo merkt hij zelf tegen Amersfoort. 'Aan het eind vallen ze me aan, omdat ze bang voor me zijn. Maar ik kan niet blijven scoren', waarschuwt hij. 'Deze keer kan ik de pass geven en we maken het doelpunt, maar blij kunnen we niet zijn met dit punt. Eerlijk gezegd verdienen we het ook niet. Als we zo blijven spelen, kunnen we geen kampioen worden.'

