GGD baalt van gebrek aan vaccins: 'Kunnen in een maand hele regio vaccineren'

De GGD Hollands Midden staat te springen om extra vaccins. 'We prikken nu ongeveer tien procent van wat we kunnen', zegt Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding. Vandaar dat de huisartsen in de regio vanaf nu gebruik gaan maken van de vaccinatielocaties. 'Als we genoeg vaccins krijgen kunnen we de hele regio in een maand inenten.'

Het vaccineren tegen het coronavirus gaat niet zo snel als iedereen zou willen. Dat komt volgens Haasbeek vooral omdat er maar weinig vaccins beschikbaar zijn. 'We hebben in Hollands Midden zeven locaties om te vaccineren. Maar omdat we zo weinig vaccins krijgen zijn er maar drie open, waar we vaak ook maar drie lijnen open hebben. We zouden ongeveer 18.000 mensen per dag kunnen prikken, maar komen niet verder dan 1500 tot 1800.'

Minister Hugo de Jonge maakte van de week bekend dat het aantal gezette vaccinaties vorige week achterbleef bij de verwachtingen. 'Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik dat hoorde', vertelt Haasbeek in West Wordt Wakker op Radio West. 'Van alle vaccins die wij geleverd hebben gekregen is niets overgebleven.'

Onbegrijpelijk wat we horen

De GGD Hollands Midden is volgens Haasbeek dan ook klaar om meer prikken te zetten. 'Wij vinden het onbegrijpelijk wat we horen, omdat wij zeker meer mensen kunnen vaccineren. Als er ergens vaccins overblijven dan willen wij ze graag ontvangen.'

Een van de redenen dat het aantal vaccinaties achter is gebleven is de lagere bereidheid om met AstraZeneca ingeënt te worden. Dit vaccin wordt op dit moment vooral door huisartsen gebruikt om mensen van 63 en 64 jaar in te enten. De GGD Hollands Midden en de huisartsen gaan de handen ineenslaan om de vaccinatie hier nog beter te laten verlopen. 'Ongeveer 70 procent van de huisartsen heeft besloten hun mensen op onze locaties te vaccineren', legt Haasbeek uit.

Veel minder verspilling

Volgens de manager coronabestrijding levert dit alleen maar voordelen op. 'Onze locaties staan vanaf 15.30 uur leeg. Dat komt omdat wij van acht tot half vier prikken en daarna hebben we geen vaccins meer. Maar we hebben alle faciliteiten om covidvrij te vaccineren. En het grote voordeel is dat huisartsen alle vaccins op één locatie kunnen laten afleveren en we veel minder verspilling hebben.'

Haasbeek verwacht vooral in de komende weken veel resultaat van de samenwerking. 'Nu gaat het alleen nog om de 63- en 64-jarigen. Dat kunnen zeker de grote huisartsenpraktijken nog zelf. Maar als het straks om echt grote aantallen gaat, dan is het goed om het op onze locaties te doen die hier helemaal voor zijn ingericht.'

Voor de zomer klaar

Door de samenwerking moet het vaccineren nog sneller gaan. Als er maar meer nieuwe vaccins komen. Want Haasbeek benadrukt dat het langzame vaccinatietempo niet door de GGD komt. 'We moeten af en toe medewerkers naar huis sturen omdat er niet genoeg werk is', zegt hij licht gefrustreerd. 'Wij staan al vanaf 15 januari klaar en hadden gehoopt veel meer te krijgen zodat we al ruimschoots voor de zomer klaar zouden zijn.'

Toch blijft Haasbeek wel optimistisch. 'Vanaf 12 april gaan we twee extra locaties openen omdat we meer vaccins gaan krijgen. Hopelijk gaat dit door, want de organisatie is er echt klaar voor. Als we genoeg vaccins krijgen durf ik de garantie te geven dat we samen met de huisartsen heel Hollands Midden in een maand kunnen vaccineren.'

LEES OOK: Ruzie tussen EU en Londen: wie heeft er recht op Leidse vaccins?