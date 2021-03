Wisselende ervaringen met vaccinaties: van 'zo geregeld' tot 'warrige organisatie'

Vaccinatieverhalen, iedereen heeft ze de afgelopen tijd wel gehoord. Zowel positieve als negatieve ervaringen over de coronaprik gaan rond onder collega's, families en kennissen. Van vrienden in Brabant van 63 die wel een prik kregen, terwijl je oude moeder uit Den Haag nog moet wachten, tot een soepele afspraak en dito vaccinatie. Een selectie van de reacties van de lezers, kijkers en luisteraars van Omroep West die we de afgelopen dagen binnenkregen.

'Verstandelijk beperkte zoon geen vaccinatie gehad omdat hij thuis woont'

Henriette Looyestein-Zwijgers uit 's Gravenzande verbaast zich op Facebook dat zij wel een vaccinatie kreeg en haar zoon en man niet. 'Mijn verstandelijk beperkte zoon van bijna twintig jaar oud met diabetes type 1 heeft nog geen vaccinatie gehad. Dit omdat hij thuis woont en niet in een instelling. Hij gaat wel elke dag naar de dagbesteding.'

'Ik kreeg vorige week een tweede uitnodiging om me te laten vaccineren. Dit omdat ik zorgverlener ben voor mijn zoon. Want mijn zoon, een kwetsbare, moet natuurlijk beschermd worden.' Alleen was Henriette al gevaccineerd omdat ze in de thuiszorg werkt. 'Mijn man, zijn vader, doet dezelfde zorgtaken', vervolgt ze. 'Maar hij mag niet in mijn plaats dat vaccin halen, want volgens het systeem ben ik de zorgverlener en niet hij.'

'Ik werd beetje emotioneel van oproep voor AstraZeneca'

'Ik heb gisteren de oproep gehad om mij te laten prikken', vertelt Lilian in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik word met AstraZeneca ingeënt en daar werd ik toch wel een beetje emotioneel van. Vandaar dat ik heb gezegd dat ik eerst een intakegesprek wil met een arts voor ik me laat prikken.'

'Je gaat toch twijfelen. En dan hoor ik de oproep op de radio van Martin Schalij dat je gewoon moet gaan en dan weet je niet zo goed wat je moet doen. Ik ga dus nog even overleggen voor ik mijn prik ga krijgen.'

'Helemaal blij en tevreden weer naar huis'

Bianca Poelstra vertelt op Facebook dat bij haar moeder alles goed is gegaan. 'Helemaal geen problemen', vertelt ze. 'We hebben snel een afspraak kunnen regelen voor mijn moeder van 86. Alles was netjes geregeld op de vacinatielocatie. We hadden lieve medewerkers van de GGD en de extra aandacht van de Rode Kruis-vrijwilligers. We gingen helemaal blij en tevreden weer naar huis.'

'Onbegrijpelijk hoe het zo warrig kan gaan'

Janny geeft op Facebook een voorbeeld van hoe verschillend het bij mensen kan gaan. 'Zij belde op zondag omdat ze er op zaterdag niet door kwam en ze mag drie dagen later al komen voor een prik', vertelt ze over een bekende van haar. 'Haar man is bijna vier jaar ouder dan haar en hij heeft de prik ook nog niet gehad. Maar tussen zijn bellen en de prik zitten drie weken.'

'Natuurlijk willen bijna alle mensen geprikt worden', vervolgt ze. 'Maar voor velen is het onbegrijpelijk hoe het zo warrig kan gaan. Er zal ongetwijfeld veel goed gaan, maar de minpunten mogen ook worden benoemd.'

'Spetters vliegen soms om je oren'

Jennifer van Zon-Oerlemans kan niet wachten tot ze is ingeënt. 'Als tandartsassistent mag ik gewoon werken', vertelt ze. 'Soms vliegen de spetters om je oren! Maar wij staan niet op de lijst voor sneller vaccineren. Soms krijg ik hierdoor echt een onveilig gevoel.'

'In Leiden alles keurig geregeld, geen wachttijden'

Debora Keller heeft allebei haar prikken al gehad, vertelt ze op Facebook. 'Ik heb voor mezelf en voor mijn schoonouders gebeld voor afspraken. Ik kreeg gelijk iemand aan de telefoon. Ik heb allebei de vaccinaties gehad. In Leiden was alles keurig geregeld. Geen wachttijden en vriendelijke dames en heren. Mijn schoonouders moeten nog even wachten tot ze hun eerste prik krijgen. Maar geen klagen.'

'Ik wil alles weer gaan doen'

'Ik wil alles weer gaan doen, zoals tafeltennissen', vertelt luisteraar Leo in West Wordt Wakker. Hij heeft inmiddels zijn afspraken voor zijn vaccinaties staan. 'Ik kreeg een brief thuis en ben gelijk gaan bellen', vertelt hij. 'De eerste keer kwam ik er niet doorheen, maar de tweede keer ging het heel snel.'

'De tweede keer was het direct bingo en werden mijn afspraken voor april en mei direct ingepland. Ik ben blij dat het gaat gebeuren. We moeten dit met z'n allen doen, dan komen we er echt wel doorheen.'

'Ik begin zo langzamerhand de moed te verliezen'

'Onbegrijpelijk dat het vaccineren zo lang duurt voor de risicogroepen', vertelt Carla. 'Zelf ben ik 58 jaar en longpatiënt. Ik zit al ruim een jaar in mijn uppie thuis. Afgelopen februari zou de risicogroep 18 tot 60-jarigen aan de beurt zijn. Ik telde de weken af, maar helaas werden we zonder pardon naar achter geschoven.'

'Ik begin zo langzamerhand de moed te verliezen en zo velen met mij. Toch vreemd dat op de site van Hugo de Jong staat: Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te doen. Wanneer gaat hij zich nu eens aan zijn woord houden en geeft hij onze vrijheid terug?'

'Zondag gebeld, dinsdag gevaccineerd'

Mijn vader (74) kreeg zaterdag de oproep binnen', vertelt Debby Burgers op Facebook. 'Ik heb zondag voor hem gebeld en had geen problemen. Dinsdag om 15.10 uur heeft hij zijn eerste vaccinatie aan de Sportlaan in Den Haag gehad. Hij werd supernetjes en duidelijk geholpen door de aardige dames en heren van de GGD.'

'Je kunt er een kanon afschieten'

Henriette Velthuisen verbaast zich over hoe rustig het is op de vaccinatielocaties. 'Ik rij regelmatig langs de priklocatie bij het ADO stadion bij Ypenburg. Op welk tijdstip dan ook, je kunt er een kanon afschieten. Er gaat geen enkele auto heen of terug. Dit kan toch niet waar zijn? Er zijn twee priklocaties in Den Haag, Sportlaan en Ypenburg, dan hoort het toch megadruk te zijn? Ik snap er niks meer van.'

'Gelijk iemand aan de lijn gekregen, alles was snel geregeld'

'Ik heb gelijk iemand aan de lijn gekregen, alles was snel geregeld', zegt Niesje Jordaans-Van Ballegoie op de Facebookpagina van Omroep West. 'Ook nadat er opnieuw een afspraak gemaakt moest worden vanwege problemen met AstraZeneca. Vorige week heb ik de eerste inenting gehad en ik had nergens last van. De tweede inenting is op 10 juni. Ook de Haage Flora van Eck zegt dat alles 'keurig is geregeld en dat ze goed te woord is gestaan door GGD voor beide ouders'.

'Op internet was het binnen vijf minuten geregeld'

Alice maakte de afspraak voor haar man op internet. 'Er werd geadviseerd om later te bellen, maar toen dacht ik waarom zou ik het niet via internet doen? Ik ben hierover wel tevreden. Mijn man is ernstig ziek en kan dat niet, maar mij is het wel gelukt. Als je een beetje handig bent, dan is het niet zo moeilijk. Je houdt je DigiD erbij, volgt de stappen die er staan en een kind kan de was doen. Iedereen heeft het over de wachtrijen bij de telefoon, maar ik ben een ongeduldig type, dus het internet was een uitkomst.'

