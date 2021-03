Bakker bereidt zich voor op paasdrukte: 'Heel dankbaar dat we open mogen blijven'

Aankomend weekend is het Pasen en dat betekent voor sommigen dat er hard doorgewerkt moet worden. Zo ook bij Bakker Ammerlaan die winkels heeft in onder meer Delft, Hazerswoude en Waddinxveen. Daar werken de bakkers van het 125 jaar oude familiebedrijf hard door om de paasdrukte op te kunnen vangen.

Ammerlaan heeft in totaal 29 winkels waar bijna driehonderd werknemers vanaf de vroege uurtjes staan te zwoegen naast hete ovens en gloeiende bakplaten. Daarbij moeten uiteraard de coronaregels in acht worden genomen. Zo dragen alle medewerkers naast hun gebruikelijke haarnetjes en bakkersjassen ook nog mondmaskers en staan er spatschermen in de winkels. Maar volgens directeur Joost Ammerlaan is dat voor zijn personeel geen probleem.

'We kunnen de paasdrukte goed met onze eigen mensen aan,' vertelt Ammerlaan. 'We werken met een vaste kern. In het najaar en met kerst huren we wel eens tijdelijke krachten in om in te pakken, maar we werken over het algemeen met een vaste groep. Deze week werken die iets meer, maar dat is niet erg omdat je een heel mooi product maakt. Als je dat dan allemaal verkocht hebt, ben je ook weer tevreden.'

Feeststollen, paaseieren en 'eimoji's'

Die mooie producten van Ammerlaan bestaan onder meer uit de bekende feeststollen en paaseieren, maar ook zogenaamde 'eimoji's' van gele chocolade en paaskuikentjes met fondant. Bakkerij Ammerlaan staat ook bekend om de koffiebroodjes die in de winkel zelf worden gemaakt.

Joost Ammerlaan is dankbaar dat hij en zijn bakkers kunnen doorwerken tijdens de coronacrisis. 'Als je dat vergelijkt met de horeca die zo hard is getroffen zitten wij wel in heel ander vaarwater. Daar zijn we heel dankbaar voor. Verder proberen we waar mogelijk op afstand te werken. Mensen met klachten gaan snel naar huis en laten we testen.'

